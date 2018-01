Putinův seznam je venku. USA ale sankce neuvalí

Ministerstvo financí Spojených států v pondělí místního času zveřejnilo seznam desítek ruských oligarchů a 114 politiků s úzkými vazbami na prezidenta Vladimira Putina. Americká administrativa proti nim ale nové sankce neuvalí. Seznam je zveřejněn v souladu se zákonem, který umožňuje postihnout Rusko za jeho údajné vměšování do amerických voleb v roce 2016, za porušování lidských práv a anexi ukrajinského poloostrova Krym.



Dokument, v kuloárech nazývaný Putinův seznam, obsahuje jména osob napojených na politické kruhy v Rusku. Mezi politiky je jméno premiéra Dmitrije Medveděva, dále Putinových poradců a ministrů včetně ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Dále je na seznamu přes 90 oligarchů s majetkem dosahujícím u každého z nich až miliardy dolarů. Mezi nimi jsou miliardáři Roman Abramovič a Michail Prochorov.



Seznam zahrnuje i jména zahrnutá do probíhajícího vyšetřování ruského vlivu na americké volby. Je mezi nimi průmyslový magnát Oleg Děripaska, pro něhož podle vyšetřovacích dokumentů pracoval bývalý šéf Trumpovy volební kampaně Paul Manafort. Další bohatý podnikatel na seznamu Araz Agalarov byl zase podle médií iniciátorem schůzky Trumpova syna Donalda s ruskou právničkou údajně napojenou na Kreml, která mu údajně nabízela kompromitující materiály na volební soupeřku Hillary Clintonovou.



Ačkoli není seznam přímo spojen se žádnými sankcemi, komentátoři se shodují, že zvláště byznysmenům může přítomnost jejich jména výrazně zkomplikovat podnikání na Západě, když mohou mít například ztíženou cestu k bankovním úvěrům.



Nejužší kruh kolem Putina je už zahrnut do sankcí z roku 2014, které byly uvaleny za anexi Krymu. Rozšířená verze zasahuje podle agentury Reuters hlouběji do ruské podnikatelské elity. Ministerstvo financí uvedlo, že měřítkem výběru byl majetek a "blízké vztahy k ruskému režimu".

Špičky ze Sberbank, VTB, Gazpromu a Kaspersky Lab



Mezi podnikateli jsou například generální ředitelé bank Sberbank a VTB German Gref a Andrej Kostin a rovněž generální ředitel plynárenského gigantu Gazprom Alexej Miller. Figuruje zde rovněž jméno zakladatele antivirové společnosti Kaspersky Lab Jevgenije Kasperského, jehož firma v prosinci zažalovala americkou vládu kvůli tomu, že v obavách z možné špionáže zakázala používání jejích produktů v úředních počítačích.



Z Putinovy administrativy je na seznamu mluvčí Dmitrij Peskov a dvacítka prezidentových poradců. Z vlády pak následují jména tří desítek ministrů.

Váhavé zveřejnění?



Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertová v prohlášení napsala, že zákon a jeho plnění má odradit od obchodování se zbraněmi. "Domníváme se, že zahraniční vlády upustily od plánovaných nebo už ohlášených nákupů ruských obranných prostředků za miliardy dolarů," stojí v prohlášení.



Kongres loni prosadil zákon o rozšíření sankcí proti Moskvě. Prezident Donald Trump, který si přál vztahy s Ruskem zlepšit, zákon podle Reuters v srpnu podepsal neochotně. Jeho vláda měla na zveřejnění seznamu nejzazší termín do pondělní půlnoci místního času. Podle médií, která seznam napjatě očekávala, svědčí o Trumpově váhavém přístupu k Rusku i fakt, že seznam byl zveřejněn čtvrt hodiny před půlnocí bez jakéhokoli oficiálního oznámení či komentáře.



Seznam byl zveřejněn jen několik hodin po oznámení ministerstva zahraničí, že neuvalí očekávané nové sankce na ruské představitele a firmy spojené s ruským zbrojním průmyslem. Podle ministerstva způsobují ruským zbrojovkám dostatečnou ztrátu dosavadní sankce. Kritici však namítají, že oznámení je dalším projevem příliš mírného Trumpova postupu vůči Moskvě.