Úterý přináší příznivá čísla z evropské ekonomiky (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní údaje o důvěře v evropskou ekonomiku i dynamika HDP v Q4 17 přinesou dobré zprávy pro euro, ale i pro české hospodářství. Zdá se totiž, že poptávka z EMU bude nadále silná. Trh s korunou se připravuje na čtvrteční zasedání ČNB. V pondělí ještě zůstala koruna silná, nicméně samotné jednání centrální banky může přinést korekci. Domníváme se totiž, že se ČNB bude snažit posilování koruny zbrzdit – podle nás totiž preferuje utahování měnových podmínek prostřednictvím vyšších sazeb.

Eurozóna podle všeho zažívá příznivý přelom roku

Důvěra v ekonomiku EMU by měla podle našeho očekávání v lednu mírně poklesnout na 115 bodů, což ale bude stále výrazně nad dlouhodobým průměrem. Eurozóna by tak do nového roku měla vstoupit příznivě – úroveň indikátoru důvěry totiž naznačuje růst HDP o 0,7 % q/q v Q1 18. Náš odhad pro dynamiku HDP činí 0,6 % q/q.

Stejné tempo růstu podle nás vykázala evropská ekonomika v Q4 17. Celoroční růst HDP by pak dosáhl solidních 2,5 %, tedy zhruba dvojnásobku potenciálního růstu.

Německá inflace zřejmě v lednu mírně zrychlila na 1,7 % y/y. Efekt vyšší statistické základny by jí ale měl v příštích měsících zpomalit až na 1,2 %. Za celý rok by měla v průměru dosáhnout 1,5 %.

Dolar vůči euru korigoval část svých ztrát

Na trhu eura s dolarem došlo v pondělí k mírné korekci, když zelené bankovky umazaly část svých ztrát z minulého týdne. Dolar si připsal 0,5 %, když uzavřel těsně nad úrovní 1,235 USD/EUR. Včerejší pohyb způsobilo spíše vybírání zisků než zveřejněná ekonomická data. Údaje o soukromé spotřebě totiž dopadly zhruba v souladu s odhady trhu, a navíc už byly součástí pátečního HDP za Q4 17.

Koruna zůstala na začátku nového týdne silná

Koruna se v začátku týdne drží na silných úrovních. Její kurz vůči euru se v pondělí pohyboval kolem hranice 25,30 CZK/EUR. Investoři si připravují pozice na zasedání bankovní rady České národní banky, které se odehraje ve čtvrtek. Proti dolaru včera koruna ztratila půl procenta a mírně se vzdálila od svého téměř čtyřletého maxima.

Zřejmě kvůli korekci na trhu dolaru s eurem došlo k mírnému vybírání zisků i na regionálních trzích. Zlotý a forint vůči euru oslabily o zhruba 0,2 %.