Pimco: Čína zpomalí více, než se čeká. Indie bude těžit ze současné bolesti

Podle odhadů společnosti Pimco nateklo v roce 2017 do trhů rozvíjející se Asie 103 miliard dolarů. V roce 2016 to bylo jen 50 miliard dolarů. Poměr investic do obligací k investicím do akcií se přitom podle společnosti pohybuje kolem úrovně dvě ku jedné. Jak se bude vyvíjet situace v letošním roce?



Pimco tvrdí, že nominální růst asijských ekonomik v letošním roce zesílí, ovšem v Číně nastane „kontrolované brzdění“. Během posledních tří měsíců byla v této zemi patrná centralizace moci kolem jejího prezidenta a letos se dá očekávat „postupný a kontrolovaný útlum tempa růstu čínské ekonomiky“. Její vláda se totiž stále více zaměřuje na omezení systematických rizik a oddlužení, vyšší tempo růstu pro ni už není prioritou. Pimco se tak domnívá, že letošní tempo růstu by mohlo klidně klesnout i pod konsenzus ve výši 6,25 %. V roce 2017 přitom čínská ekonomika rostla o 6,7 %.





Čínská vláda si pravděpodobně udrží svůj jestřábí postoj na straně monetární politiky a regulace a dál bude tlačit na omezení významu stínového bankovního sektoru. Inflace by se mohla zvýšit na 2,5 %, a to díky vyšší jádrové inflaci a vyšším cenám ropy . Centrální banka PBoC by na základě zvýšení růstu cen měla pokračovat v utahování monetární politiky. Podle Pimca se v delším období dají čekat tlaky na oslabování kurzu renminbi, protože kapitál bude mít tendenci dál utíkat ze země a domácí investoři budou chtít diverzifikovat nákupem zahraničních aktiv.Pimco poukazuje na to, že poslední stranický kongres posunul k moci „méně zkušené straníky“, a tudíž se zvýšilo riziko chyb na straně ekonomické politiky. Vyloučit se nedá například krize likvidity v některých částech stínového bankovního systému, který je stále značně neprůhledný. A celý region mohou postihnout geopolitické tenze ve vztahu k Severní Koreji, tenze mezi USA a Čínou a případné obchodní spory.Pimco tvrdí, že fundamentální situace Indonésie je v principu stále pozitivní, centrální banka hromadí rezervy a snížil se deficit běžného účtu. K tomu pomáhá fiskální disciplína a stabilní dynamika vnějšího dluhu. Inflace klesla z 8 % na současná 4 % a HDP roste 5 – 5,5% tempem, což je ovšem pod cílem 6 %, který stanovil prezident. Centrální banka tak bude pravděpodobně tíhnout k hrdličkám. Nicméně „silná tendence k populistické politice může monetární politiku uvolnit příliš a také odložit potřebné strukturální reformy“.U Indie Pimco poukazuje na to, že vláda provádí potřebné strukturální reformy, které mají sice krátkodobě „tvrdé dopady“, ale jsou nezbytné i pro další rozvoj ekonomiky . Mezi ně patří demonetizace či nová daň z obratu. Ekonomika si prochází krátkodobým těžším obdobím a lidé jsou ohledně reforem skeptičtí, investice se zastavily a sentiment se nachází nízko. Pimco ovšem tvrdí, že podle jeho názoru jde Indie správným směrem. Moody’s už zvýšila její rating a příčinou jsou právě ekonomické a institucionální reformy. Globální investoři by měli pravděpodobně dál oceňovat vysoký růst indické ekonomiky , ale v letošním roce už budou přece jen opatrnější.Zdroj: Pimco