Které sektorové ETF jsou letos nejvýkonnější?

Autor: Zuzana Janková

Finanční sektorové burzovně obchodované fondy (ETF) se stále častěji prosazují u poradců a investorů. Zatímco široké ETF jako SPDR S&P 500 ETF (SPY) dávají investorům přínos v podobě různorodosti, úzce specializované odvětvové ETF umožňují svým uživatelům navázat určitou skupinu ve snaze identifikovat potenciální nadprůměrnost jistého odvětví.

Sektorové ETF také dovolují investorům, aby vylepšili možnost oceňování, rotující z nadhodnocených do podhodnocených sektorů. To je jeden z důvodů, proč se Financial Select SPDR ETF (XLF) a ostatní ETF zaměřené na finanční služby setkaly s koncem roku 2017 obrovských přílivů. XLF vzrostl v loňském roce a na počátku roku 2018 o 22 %. Finanční služby představují v současnosti jeden z nejvýkonnějších sektorů ETF.