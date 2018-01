Budou kryptoměny novými daňovými ráji? Ty nevysledovatelné klidně mohou ...

Podle některých komentářů se kryptoměny stávají virtuálními daňovými ráji, ke kterým se uchylují někteří investoři ve snaze nahradit do té doby fungující klasické daňové ráje a skrýt či optimalizovat své majetkové výkazy. Klasické daňové ráje v poslední době procházejí určitou krizí způsobenou stále rostoucím tlakem na jejich rušení či zavádění regulace obvyklé ve většině finančního světa.Některé virtuální měny jako například ZCasch nebo Monero jsou přímo konstruované tak, aby nebylo možné je jakkoli sledovat.Podle odhadů Grayscale Investments se celosvětově v daňových rájích "ukrývají" prostředky v objemu cca 10 biliónů dolarů . Podle analytiků společnosti by se do roku 2025 mohlo do zmíněných virtuálních měn uchýlit až 10% těchto prostředků.Klasické kryptoměny jako bitcoin a spol. je vzhledem k jejich konstrukci do určité míry sledovat či analyzovat jejich pohyb.