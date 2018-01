USA zvažují znárodnění mobilních sítí, chtějí tak bojovat s Čínou

Podle dokumentů získaných agenturou Axios zvažuje administrativa prezidenta Trumpa možnosti převzetí části amerických mobilních síti. Úředníci, mající na starost národní bezpečnosti, tímto způsobem údajně chtějí zabránit zvětšení vlivu Číny v americkém informačním prostoru.

Zveřejněný dokument se týká připravované stavby infrastruktury pro sítě páté generace (5G), která by měla proběhnout v příštích 3 letech. V současné době v této otázce zvažuje americká vláda dvě možnosti: Postavit z federálních zdrojů jednu, extrémně rychlou síť, kterou by následně pronajímala jednotlivým operátorům, nebo umožnit jednotlivým poskytovatelům připojení vytvoření vlastních sítí.

První možnost by, podle Axios, byla bezprecedentním znárodnění infrastruktury v odvětví, které bylo historicky v privátních rukou. Zároveň by ale toto řešení bylo levnější a méně časově náročné. Druhá možnost by pak z komerčního hlediska byla pro trh méně rušivá.

Důvodem proč se o znárodnění části informačního systému vážně uvažuje je čínské „dosažení dominantního postavení ve výrobě a provozu síťové infrastruktury“ ve chvíli, kdy je Čína považována za hlavního škodícího hráče v informační doméně, uvádí Axios. Agentura Reuters pak doplňuje, že podle nejmenovaného seniorního úředníka americké administrativy je cílem vlády postavit co nejbezpečnější 5G síť, k jeho dosažení ale bude vláda muset s představiteli tohoto odvětví spolupracovat.

„Chceme postavit síť, kterou číňané nebudou moci odposlouchávat“, prohlásil zdroj agentury Reuters. „Musíme mít k dispozici síť, která nevpustí entity se špatnými úmysly. Zároveň nesmíme dovolit, aby čínští výrobci převzali nad trhem kontrolu a vystrnadily poskytovatele 4G a nižších sítí“ doplnil úředník agentuře Reuters. Rozhodnuto by podle něj mohlo být v horizontu osmi měsíců.

Technologie 5G je oproti předchozím generacím výrazně rychlejší a zároveň má vyšší kapacitu uživatelů. První oficiální specifikace nové technologie byla vytvořena na konci minulého roku, čímž se výrazně přiblížilo komerční využití této technologie. Podle odborníků by již v roce 2023 mohla sítě páté generace využívat až miliarda lidí, z toho až polovina v kontinentální Číně.

Akcie největších amerických mobilních operátorů, Verizon a AT&T, klesají v premarketu o 0,6, respektive o 0,85 procenta.

Zdroje: CNBC, Axios, CNN