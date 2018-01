Seina v Paříži dosáhla téměř šesti metrů. Čekají se další deště

Hladina Seiny stoupla v Paříži na 5,84 metru, téměř čtyři metry nad normální stav. Řeka podle odborníků kulminovala v pondělí ráno, dříve než v úterý ale hladina neklesne. Kvůli záplavám se muselo evakuovat 1500 lidí, 1500 domácností je bez elektřiny.

Týdny prudkých dešťů způsobily ve Francii lokální záplavy. Stoupla především řeka Seina, která se už minulý týden vylila z břehů a způsobila komplikace v dopravě. Podle odhadů měla hladina v Paříži dosáhnout více než šesti metrů, to se ale zřejmě nestane.

Podle portálu BBC už řeka dosáhla vrcholu, kulminovala v pondělí ráno. Hladina stoupla na 5,84 metru, znovu klesnout by měla nejdříve v úterý. Vysoko ale Seina zůstane až do konce týdne, meteorologové předpovídají další deště.

"Všichni kolem jezdí na lodi. Nálada je pořád dobrá, jsme na to zvyklí. Za posledních dvacet let je to už osmá nebo devátá povodeň," uvedl Serge Matiknihe - obyvatel ostrova Migneaux v Poissy, předměstí Paříže.