Globální vlna fúzí a akvizic je nejsilnější od začátku století

Letošní začátek roku je ve znamení nejsilnější globální vlny fúzí a akvizic od internetového boomu "dotcom" firem v roce 2000. Jejich hodnota se v lednu podle údajů společnosti Dealogic, kterou cituje list Financial Times (FT), zatím vyšplhala na 273 miliard dolarů (5,6 bilionu Kč). Uzavírání obchodů napomáhá důvěra vyvolaná schválením daňové reformy ve Spojených státech, posilování světové ekonomiky a růst akciových trhů, píše list.



K největším transakcím patří převzetí americké energetické skupiny Scana americkou Dominion Energy za 14,6 miliardy dolarů, koupě americké biotechnologické firmy Bioverativ francouzskou farmaceutickou skupinou Sanofi za 11,4 miliardy dolarů a akvizice zbylého podílu ve výrobci drahé tequily Patrón Spirits International v hodnotě 5,1 miliardy dolarů americkou firmou Bacardi.





"Na četných lednových dohodách se sice pracovalo několik měsíců, ale daňová reforma dala kupujícím dodatečnou důvěru, aby skutečně zaplatili a obchod mohl být uzavřen," řekl FT spolušéf oddělení fúzí a akvizic americké banky JPMorgan Chase & Co Chris Ventresca.Daňová reforma v USA snížila základní sazbu daně z příjmů právnických osob na 21 procent z původních 35 procent a povolila americkým firmám repatriovat zisky uložené v zahraničí za zvýhodněnou sazbu.Mnohé ukazatele naznačují, že za posledních deset let nenastala pro fúze a akvizice lepší doba. Nejnižší jsou úroky, kterými firmy splácejí úvěry , a jejich možnosti zajistit si financování jsou nejsnazší snad od roku 1998, vyplývá z údajů společnosti Goldman Sachs a indexů ICE a BofAML, píší FT.Někteří analytici nicméně varují, že tyto obchodní aktivity by v nadcházejících měsících mohly polevit. Upozorňují na přílišné nadhodnocení firem a zdůrazňují, že některé společnosti se teprve snaží zjistit skutečné dopady americké daňové reformy.