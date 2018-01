Deutsche B. nedoporučuje investice do kryptoměn. Vyhrazeno pouze pro absolutní spekulanty

Šéf investiční divize Deutsche Bank Marcus Mueller varuje před investicemi do kryptoměn . Podle jeho vyjádření jde o investice výhradně spekulativní, při kterých by měli investoři počítat s maximálním rizikem úplné ztráty vložených prostředků, s vysokou volatilitou, možnou manipulací s cenami a také možností ztráty dat či jejich odcizení.Ceny kryptoměn neodrážejí fundamentální argumenty ale spíše jen silnou obrazotvornost či představivost ostatních investorů.Podobný náhled na věc již dříve vyjádřil například také guvernér španělské centrální banky Luis Maria Linde či analytici rakouské asociace finančního plánování.Aby kryptoměny byly zajímavější, musely by podle Muellera projít nejdříve větší regulací, ochranou investorů a musela by se zvýšit jejich celková transparentnost. Chybí také vyjasnění odpovědností a daňových otázek. Podle Muellera je celý segment virtuálních měn na samotném začátku. Pokud budou jednotliví tvůrci a správci měn spolupracovat s tradičními regulátory může vzniknout nová třída investičních aktiv. Podle Muellera by toto mohlo nastat během následujících 5-10 let.Podle Muellera je velmi zajímavá podkladová blockchainová technologie, která za virtuálními měnami stojí. Potenciál této technologie v některých oblastech je značná a zřejmá již nyní.