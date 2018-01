Americké akciové trhy opět lámou rekordy (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách na vývoj tuzemského akciového trhu dopad mít nebude.

Telekomunikační operátor O2 Czech Republic zítra před otevřením trhu oznámí výsledky hospodaření za Q4 17.

Evropské akcie by měly zahájit nový týden mírným růstem.

Tento týden bude nabitý důležitými makroekonomickými daty a událostmi. Spojené státy zveřejní inflační ukazatele PCE, údaje o situaci na tamním trhu práce a uprostřed týdne se pak sejdou i centrální bankéři, kteří budou jednat o nastavení měnové politiky. Ani evropský kontinent v tomto týdnu nezahálí a dočkáme se tu nových dat o vývoji HDP za Q4 17, inflace a některých předstihových ukazatelů důvěry a ekonomické aktivity. Důležité budou i německé maloobchodní tržby či míra nezaměstnanosti.

Výsledky hospodaření dnes zveřejní například americké společnosti Seagate Technology nebo Lockheed Martin. V Evropě reportuje španělská Bankia.

Société Générale snížila doporučení pro švýcarského výrobce pečiva Aryzta na Prodat, naopak jej zvýšila na Koupit pro francouzského producenta ovládací techniky pro domácnosti Somfy.

Obchodování na zámořských trzích

Páteční seance se americkému akciovému trhu vydařila. Rostoucí ceny akcií poslaly hlavní indexy opětovně k historickým maximům. Průmyslový Dow Jones si polepšil o 0,9 %, S&P 500 vzrostl o 1,2 % a technologický Nasdaq přidal 1,3 %. Optimismus na trzích tak nevyprchává, což potvrdily i zveřejněné údaje o vývoji amerického HDP ve Q4 17. Přestože hlavní figura nedosáhla na očekávání trhu, data stále ukazují na silnou spotřebu domácností. V pátek tak v plusu uzavřely všechny sektory, nejúspěšnějším se staly farmaceutické tituly se ziskem 2,2 %.

Asijské trhy vstoupily do nového týdne bez jasného trendu. Regionální asijsko-pacifický index MSCI prakticky přešlapuje na místě, když zisky australského a jihokorejského trhu mažou ztráty akcií obchodovaných v Hongkongu, Šanghaji a Šenčenu.

Kromě probíhající výsledkové sezóny, kdy v tomto týdnu reportují svoje výsledky mezi jinými Alibaba, Apple, Facebook nebo Amazon.com, budou pro trhy důležité i některé makroekonomické údaje (HDP a inflace v eurozóně, statistiky z trhu práce v USA) a zasedání americké centrální banky. Té bude naposledy předsedat Janet Yellen, nicméně k žádným změnám by dojít nemělo. Další zvýšení sazeb očekáváme až na březnovém zasedání, s čímž počítá i s 88% pravděpodobností trh. Makroekonomické údaje by v tomto týdnu měly nadále ukazovat na velmi slušný hospodářský vývoj, na který by měly akcie dále reagovat růstem.

O2 Czech Republic

O2 Czech Republic zveřejní zítra ráno výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál. Ty budou ovlivněny především legislativní změnou, ke které došlo v polovině června a která vedla ke zrušení roamingových poplatků, což se projeví na poklesu zahraničních tržeb v mobilním segmentu a naopak nárůstu nákladů za zprostředkování hovorů v zahraničí. Tento negativní vliv bude pouze částečně kompenzován zahraničními návštěvníky, kteří využili služeb O2 v tuzemsku. V mobilním segmentu jak v České republice, tak i na Slovensku očekáváme zhruba dvouprocentní nárůst. Stimulem by měla být především vyšší útrata za datové služby a rostoucí výnosy z finančních služeb. Výše slovenských tržeb v korunovém vyjádření je pak negativně ovlivněna silnější korunou vůči euru. V segmentu pevných linek očekáváme pokračující negativní trend (-7,8 %). Kromě toho by management měl navrhnout výši dividendy. Tu čekáme na úrovni 21 CZK na akcii včetně části vypláceného emisního ážia.