Inflace v závěru roku nepřekvapila, ukrajuje z dynamiky reálných mezd (Slovenská ekonomika)

Spotřebitelská inflace v posledních měsících loňského roku zrychlila. Kromě růstu cen potravin se na inflační dynamice podílí korigovaná inflace. Nízká nezaměstnanost, rostoucí mzdy a vysoká důvěra spotřebitelů zůstávají dobrými signály, že se slovenské ekonomice dařilo i v závěru roku.

Slovenská ekonomika šlapala jako hodinky i ve čtvrtém čtvrtletí 2017, o čemž nás přesvědčovaly nejenom předstihové indikátory, ale také statistika stále klesající míry nezaměstnanosti a rostoucích mezd. Míra nezaměstnanosti v prosinci opět překonala své historické minimum a podle našeho odhadu bude pokračovat v poklesu i v následujících měsících. Utažený trh práce tlačí na růst mezd. Dynamika mezd zůstává vysoká, ukrajuje z ní ale zrychlující inflace. V průmyslu si zaměstnanci v listopadu vydělali reálně o 2,5 % více než v listopadu 2016 a je jasné, že průměrný růst reálných mezd v roce 2017 dynamiku z roku 2016 nepřekoná. Letos však očekáváme, že i přes vyšší inflaci reálné mzdy porostou nejrychleji od poslední finanční krize.

Vyšší mzdy, nízká nezaměstnanost i optimismus přirozeně podněcují spotřebitele k nakupování. Maloobchodní tržby si své nadprůměrné tempo udržely také v listopadu. Ve srovnání s koncem roku 2016, si domácnosti pořizovaly více elektroniky i doplňků do bytu. Zkrátka nepřišli především prodejci přes internet, jejichž tržby od ledna do listopadu vzrostly téměř o 25 % meziročně. V průměru obchodníci za prvních 11 měsíců zvýšili své tržby o 6 % y/y, zatímco v naší prognóze předpokládáme v roce 2017 růst o 0,8 p.b. vyšší. Za tímto rozdílem stojí především revize zářijové statistiky maloobchodu, která byla snížená o 2,3 p.b. dolů.

Není tedy pochyb, že se ve slovenské ekonomice vytváří poptávkové tlaky, které se již odráží i do korigované inflace. Ta na konci roku dosáhla 1,3 % y/y a přispěla tak k celkovému růstu inflace 0,7 p.b. Celková harmonizovaná inflace v roce 2017 zrychlila v souladu s naší prognózou na 1,4 %. Tento rok by si v průměru měla udržet tempo 2 %, kterého dosáhla na konci loňského roku. Důvodem jsou stále se zvyšující mzdy a rostoucí poptávka, která se odráží v korigované inflaci. Růst cen potravin, hlavní příspěvek do inflace v loňském roce, by měl kvůli vysoké srovnávací základně zpomalit. Regulované ceny, by naopak vzhledem ke stále rostoucím cenám energií na světových trzích, již letos klesat neměly. Inflace na Slovensku tak jako jedna z mála v zemích eurozóny splňuje na inflační cíl Evropské centrální banky.