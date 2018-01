Pondělní obchodní seance 29. 1. 2018

Pondělí 29. 1. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,85 %), S&P500 (+1,18 %) a NASDAQ (+1,28 %).

Evropa: DAX (+0,31 %), CAC40 (+0,87 %), FTSE 100 (+0,65 %).

Čína: Hang Seng (-0,60 %), Shanghai Comp. (-0,99 %), CSI 300 (-1,81 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,01 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

DE: (08:00) – Ceny dováženého zboží (prosinec)

USA: (14:30) – Osobní příjmy a výdaje, indexy výdajů na spotřebu (prosinec)

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy uzavřely minulý týden silným růstem. Dařilo se všem sektorům, kromě utilit. Indexům pomohla hlavně výsledková sezóna, která nejvíce podpořila sektor farmacií. Indexy rostly navzdory slabším makrodatům - růst amerického HDP za 4Q 2017 byl brzděn slabšími volatilními položkami tohoto ukazatele (anualizovaně produkt rostl o 2,6 %, očekáván byl však růst o 3 %. Za slabším vývojem stojí zpomalení spotřeby domácností a vlády a investice). Na náladu na trzích nadále velmi solidně působí výsledková sezóna, v rámci které zatím 80 % firem překonalo odhady analytiků. Mezi pátečními vydařenými výsledkovými reporty byly ty od společností AbbVie (+13,77 %), Honeywell (+1,95 %) a Rockwell (+1,65 %). Intel po dobrých výsledcích uzavřel se ziskem přes 10 % u hodnoty 50,08 USD.

ROPA - Ceny ropy v pátek zbrzdily růst poté, co ve čtvrtek vystoupily na tříleté rekordy. Důvodem je nižší poptávka související s nadcházejícím obdobím údržby v rafinériích na severní polokouli. Podporou pro ceny je ale slabý dolar. Na straně nabídky ceny stlačuje růst těžby ropy v USA, která by v dohledné době měla dospět k deseti milionům barelů denně a dostat se na úroveň Saúdské Arábie. Více ropy těží jen Rusko, a to průměrně 10,98 milionu barelů denně. Od poloviny roku 2016 Spojené státy zvýšily produkci ropy o 17 %. Počet aktivních ropných věží vzrostl v minulém týdnu v USA o 12, ze 747 na 759 věží.

Během nového týdne se dočkáme několik zásadních makrodat a zasedání centrálních bank. Globální finanční trhy budou v očekávání středečního zasedání americké centrální banky, která by měla opět hlasovat o nastavení úrokových sazeb v USA. Zde se však žádná změna nečeká. Jedná se však o poslední zasedání pod vedení předsedkyně FEDu Janet Yellen, kterou v budoucnu vystřídá Jerome Powell. Z Evropy se během týdne dočkáme evropských inflačních dat a reportu růstu HDP za 4Q2017. Japonské trhy v úterý zveřejní mírů růst nezaměstnanosti a report maloobchodních tržeb a průmyslové produkce. Jako každý nový týden v měsíci americké trhy začnou od středeční seance zveřejňovat statistiky z trhu práce, počínaje středečním reportu ADP a pátečním daty NFP a mírou nezaměstnanosti. V průběhu týdne se dočkáme projevu Donalda Trumpa v Kongresu o stavu unie. Trhy budou kromě makrodat, nadále pod tlakem výsledkové sezóny. Asijské trhy dnes uzavíraly ve značných ztrátách a to díky rétorice tamních regulátorů ohledně aktuálně vysokého ocenění aktiv kapitálového trhu.

Výsledková sezóna 4Q 2017 - Lockheed Martin Corporation (LMT)