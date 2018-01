Cena vanadu loni stoupla o 130 %. Růst by mohl pokračovat

Poptávka po kovech důležitých k výrobě baterií prudce roste a s ní i ceny. Překvapivě nejvýraznější růst však nezaznamenaly kovy nejznámější, jako je kobalt, lithium a nikl, ale vanad. Jeho použití při výrobě baterií zatím není tak rozšířené a zájem je o něj hlavně od výrobců oceli. Analytici však upozorňují, že další růst by mohla zajistit poptávka po velkých bateriích pro elektrárny. Cena kovu šedobílé barvy, pojmenovaného po skandinávské bohyni krásy Vanadis, loni vzrostla o více než 130 procent.



Ceny tlačí prudce vzhůru nízké dodávky na trh a vysoký zájem ocelářského průmyslu, který se nyní na poptávce po tomto kovu podílí zhruba 90 procenty. Nicméně analytici očekávají, že v budoucnosti se užití vanadu přesune. Kov se totiž také využívá v průmyslových bateriích, které pomáhají srovnat denní výkyvy v dodávkách elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako je například větrná energie. Přesun k takzvané zelené elektřině může vytvořit nový trh a odstartovat sháňku po tomto kovu, uvádí společnost BMO Capital Markets.



Spolu s tím, jak vlády po celém světě vynakládají miliardy za zelenou energii se objevují i projekty obrovských, zálohovacích baterií. Zatím mezi nimi dominují lithium-iontové články, vanadové baterie ale mají své výhody. Vydrží déle a mohou být opakovaně nabité a vybité, aniž by výrazně klesl jejich výkon. Jsou snadno recyklovatelné, ale dobré jen pro projekty, kde není problémem prostor.





"Nemyslím, že by někdo mohl zpochybnit, že jsou při použití pro velké rozvodné sítě lepší než lithium -iontové," uvedl podle agentury Reuters výkonný ředitel švýcarského fondu Pala Investment Anthony Milewski. Fond investuje do bateriových kovů.Například v Číně se vanadové průtočné baterie objevují jako alternativa k lithium -iontovým, uvedl zakladatel výrobce vanadových technologií UniEnergy Technologies Gary Yang. Vláda prosazuje tuto technologii a mezi projekty, které jsou nyní ve výstavbě, je záložní zařízení ve městě Ta-lien. To má být dvakrát tak velké, než je současná největší lithium -iontová baterie na světě. Vyrobila ji americká společnost Tesla a určena je pro větrnou farmu v Austrálii.Cena práškové formy kovu, oxidu vanadičného, od začátku letošního roku vzrostla asi o 27 procent. K růstu ceny přispívá hlavně Čína, kde úřady požadují silnější ocel pro budovy v oblastech náchylných k zemětřesení. Vanad se přidává do vysoce kvalitní oceli, která je díky němu odolnější proti opotřebení.Analytici upozorňují, že výrobci vanadových baterií jsou velmi zranitelní, protože jsou příliš závislí na jedné surovině. Rizikem je i to, že vysoké ceny přimějí výrobce, aby používali jiné suroviny. Například prudký růst cen vzácných kovů na počátku tohoto desetiletí přiměl firmy , aby hledaly jejich alternativy.