Víkendář: Východoevropští ekonomičtí tygři, nebo stále jen koťata?

Země střední a východní Evropy jsou v Bruselu považovány za ty, které často nenaplňují potřebné demokratické a právní standardy. Jak ale poukazuje Lili Bayerová z Politico, jejich ekonomické úspěchy jsou v poslední době nepřekonatelné. Nejrychleji rostoucí ekonomikou EU bylo minulý rok Rumunsko a rychleji než velké evropské ekonomiky rostou i Polsko, Maďarsko a Česká republika. Tyto země se chlubí rovněž mimořádně nízkou nezaměstnaností.



„Pokud někdo tyto země navštívil před pár lety a nyní se do nich vrátil, uviděl nové silnice a dálnice, modernizované budovy a řadu známek vysokých zahraničních investic,“ píše Bayerová. V některých zemích už se nezaměstnanost nachází dokonce tak nízko, že to vyvolává problémy. Například v Maďarsku vede vysoká poptávka a odliv pracovní síly do západní Evropy ke značnému zhoršení schopnosti firem najít potřebné zaměstnance. Lidé si například stěžují, že na malíře pokojů musí čekat i půl roku. Polsku se zatím daří vyhýbat se podobnému problému tím, že dováží pracovní sílu z Ukrajiny. Následující graf ukazuje nejrychleji rostoucí země Evropské unie:



Maďarský premiér Viktor Orbán před měsícem prohlásil, že celý region stále více přispívá k ekonomické síle EU. Dokonce tvrdil, že o současném růstu v regionu nemohl v roce 2004 nikdo ani přemýšlet a bez něj „bychom nemohli hovořit o růstu celé Unie“. Podle Orbána by se tak měla zvýšit váha hlasu zemí střední a východní Evropy v celé Unii. Podobné úvahy jsou ale podle Bayerové trochu přehnané, protože země regionu stále reprezentují pouze malou část celkové ekonomické aktivity v EU. Ukazuje to i druhý graf, jehož první část zobrazuje podíl čtyř největších ekonomik regionu (Maďarska, Polska, Rumunska a České republiky) na produktu celé Evropské unie. Druhá část ukazuje podíl nejpomaleji rostoucích ekonomik EU:



Vyšší váhu svého hlasu v EU by na základě ekonomických úspěchů rádo vidělo i Polsko, ale Brusel vnímá celou situaci jinak. Evropská komise s ním již zahájila řízení zaměřené na vládní intervence do soudního systému a jeho výsledkem by teoreticky mohlo být i odejmutí hlasovacích práv Polska v Unii. Evropský parlament zase kritizuje ohrožení vlády práva v Maďarsku a ohrožení akademických svobod.





Ekonomický boom střední a východní Evropy je tažen zejména oživením jádra eurozóny a především Německa. To táhne nahoru exporty zemí, jako je Polsko nebo Česká republika, a zvyšuje jejich zaměstnanost . Piotr Bujak z PKO Bank Polski k tomu ale dodává, že tyto země mají také mnohem větší potenciál pro zvýšení produktivity práce . Někteří analytici ale varují, že boom by mohl již brzy narazit na své limity. Některé vlády v regionu totiž utrácejí za programy, které jsou populární u voličů, ale které nepodporují dlouhodobou udržitelnost růstu a vytvářejí rostoucí rozpočtový tlak.Zdroj: Politico