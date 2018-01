Volba prezidenta vstoupila do finále - sledujeme ONLINE

Česko dnes dokončí volbu prezidenta. Výsledky mohou být známy později odpoledne. Voliči se rozhodují, zda bude dalších pět let hlavou státu Miloš Zeman, nebo zda se prezidentem stane bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Volební místnosti se po noční přestávce otevírají v 08:00 a uzavírají ve 14:00. Poté volební komisaři ihned začínají hlasy sčítat a zveřejňovat na volebním webu. Konečné výsledky by podle Českého statistického úřadu měly být známy do pozdního odpoledne. Finální volební den sledujeme na Patria.cz ONLINE.