Bank of Canada: Bitcoin je gambling a je potřeba jej regulovat. Blockchain je ale geniální

Guvernér Bank of Canada Stephen Poloz dnes v Davosu uvedl, že obchodování s bitcoiny je čistokrevný gambling a centrální banka připraví náležité regulace pro celý sektor kryptoměn . Kupující by se měli mít před nimi na pozoru. Poloz uvedl, že neví přesně kam krypto"cosi" zařadit, ale rozhodně nejde o měny. Dokonce by je neřadil ani do aktiv, ale pouze do cenných papírů. Většina kryptoměn nemá žádnou vnitřní či vlastní hodnotu a tudíž se nejedná o aktivum, které by se dalo samo o sobě nějak dále analyzovat. Je to prostě jen "předmět" se kterým se dá spekulovat či gamblovat.Podle Poloze případný krach kryptoměn jako celku nebude mít výraznější negativní důsledky na širší ekonomiku.Technologii blockchainu na které celé kryptoměny stojí Poloz označil za geniální počin s velkým potenciálem reálného využití v mnoha různých sektorech ekonomiky Pozitivně hodnotí Poloz také myšlenky na vytvoření nějaké virtuální měny podporované oficiálně centrálními bankami. Hotovost zatím funguje dobře a proto nebude na vytvoření této novinky žádný velký tlak. Dokonce by ani nemuselo dojít k vytvoření speciální měny, ale pouze k využití podkladové technologie v nějaké jiné formě.