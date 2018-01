Šéfka Nasdaqu: Hledáme možnosti pro bitcoinové futures, ale odlišně od konkurence

Šéfka amerického Nasdaqu Adena Friedman na adresu dříve avizovaných bitcoinových futures uvedla, že spolu s partnerem burza hledá možnosti, jak tento instrument nabídnout, ale v poněkud odlišné verzi od hlavních konkurentů, kteří již takové futures trhu nabídli. Friedmanová nicméně neuvedla žádný časový rámec ani nepotvrdila, že bitcoinové futures burza skutečně uvede v život.Podle Friedmanové je předmětem usilovného zkoumání především řízení rizika spojené s touto kategorií produktů, dále pak hledání naprosto správných protokolů, zkoumání zda je na trhu dostatečná poptávka po takovém produktu a v neposlední řadě jde také o snahu najít poněkud odlišnou cestu od konkurence.Burzy CME a Cboe už své futures postavené nad bitcoiny představily na přelomu roku.Podle Friedmanové Nasdaq hledá možnosti, jak finální produkt více přiblížit v jeho formě skutečným investicím a ne jen kopírování podkladového trhu. Takové komentáře by naznačovaly větší svázanost se spotovou cenou podkladového aktiva než s jeho budoucí očekávanou hodnotou. Pokud burza nalezne kýženou cestu a bude se zdát zajímavou z pohledu investorů, obrátí se na regulátora se žádostí o registraci nového produktu. CME a Cboe konstruují své bitcoinové futures jako čisté sázky na budoucí hodnotu s pouze peněžním finálním vypořádáním. Komentáře šéfky Nasdaqu by mohly také naznačovat, že v případě Nasdaqu by mohlo ve finále jít až o fyzické vypořádávání dojednaných kontraktů. Takové futures by byly velmi odlišné od těch již existujících a mohly by mít skutečně velký zpětný vliv na samotné podkladové aktivum.