MMF vylepšil výhled pro světový růst v r. 2018. Také díky US daňové reformě

Analytici MMF zvýšili v rámci pravidelné aktualizace své odhady globálního ekonomického růstu v tomto roce o 0,2% na celkových 3,9%. To by byl nejrychlejší růst od roku 2011.Více jak polovinu tohoto navýšení analytici přisuzují pozitivnímu vlivu americké daňové reformy. Jen v USA snížení firemní daňové zátěže povede k akceleraci letošního růstu o 0,4 procenta oproti říjnovým odhadům směrem na celkových 2,7%. Tento růst bude nejvyšší v rámci OECD. Analytici nicméně míní, že rapidní růst zadlužení, které si snížení daní druhotně vyžádá bude z dlouhodobého hlediska tamní ekonomiku spíše zpomalovat a to zhruba od roku 2022.Obecná míra ekonomického růstu ve světě je nyní nejvyšší za posledních 7 let. Růst v loňském roce generovaly ekonomiky 120 zemí světa představujících 3/4 celkového světové produktu.Analytici MMF vylepšili své odhady letošního růstu eurozóny o 0,3% na 2,2%. Japonsko poroste o 1,2%, což odpovídá zlepšení o 0,5%. Odhady pro Čínu si polepšily o 0,1% na 6,6%. Očekávaný růst Indie se nemění a zůstává na 7,4%. Růst Velké Británie se bude pohybovat kolem 1,5% v tomto a také příštím roce.Hlavním rizikem roku je podle analytiků MMF růst sazeb ve světě.