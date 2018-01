Licit: Ceny za elektřinu od letošního roku podraží, ovlivní to kupní sílu domácností i náklady firem

Málokterá domácnost by se v současnosti obešla bez elektřiny. Jsme na ni každodenně závislí a její spotřeba stále roste. Podle energetických expertů by se do roku 2050 v České republice měla dokonce zvýšit o 29 %. Nejen u spotřeby elektřiny, ale bohužel i u její ceny se očekává do budoucích let vzestupná tendence. K mírnému navýšení dojde už v letošním roce, podle odhadu ERÚ průměrná domácnost letos zaplatí o 3,6 % navíc.

Ceny elektrické energie v průběhu předchozích pěti let klesaly, od letošního roku je tomu však konec. Pro rok 2018 Energetický regulační úřad (ERÚ) odhaduje konečnou platbu za elektřinu už o cca 3,6 % vyšší a podle dalších prognóz analytiků můžeme očekávat zdražování i do budoucna. 2,3 Pro průměrnou domácnost může letošní navýšení znamenat přibližně 400 korun ročně navíc. Domácnosti, které ale elektřinou topí a ohřívají s ní i vodu, si připlatí daleko více. Zdražovat se v budoucnu bude pravděpodobně ještě více. Očekává se to nejen díky růstu velkoobchodních cen energií na burzách, ale také vlivem nové tarifní struktury, která by měla v ČR platit od roku 2019. 4,5 Plánované změny by se měly týkat výhradně tzv. regulovaných cen, které zahrnují například platby za přenos a distribuci.

Cenu elektřiny tvoří dvě položky – silová a regulovaná cena. Cena silové elektřiny se převážně obchoduje na burze. Určují ji sami výrobci nebo obchodníci na základě svých nákladů na výrobu, vývoje nabídky a poptávky, svých obchodních strategiích a reálných možností uplatnit se na trhu. Růst této ceny se nemusí automaticky projevit v konečné ceně pro zákazníky, nicméně cena na burze stále roste (v loňském roce zdražila megawatthodina téměř o 30 %), proto dříve či později tento růst ovlivní i ceny pro konečné zákazníky. Kdy se tak stane právě vám, záleží na vašem dodavateli. Různorodost potvrzuje i současný stav cen a ceníků elektřiny. Dominantní společnosti mají tu výhodu, že nakoupili dostatek elektřiny v předstihu za nižší ceny, teď mohou nechat ceníky na úrovni roku 2017 a nabídnout svým zákazníkům lepší ceny, i přestože ceny na burzách prudce stoupají. „Mají předkoupeno a obchodně využívají toho, že menší dodavatelé jsou nuceni nakupovat za současné ceny na burze, tedy musejí zvedat prodejní ceny. To má samozřejmě vliv i na ceny nabízených v aukcích. Předpokládáme, že i dodavatelé, kteří ceny nyní nezvýšili, tak učiní v nejbližších měsících ,“ vysvětluje Vítězslav Grygar, partner nezávislé komunity spotřebitelů Licit. Také zákazníci, kteří mají uzavřenou smlouvu s fixací ceny, mají výhodu. Zdražení pocítí až po skončení dané fixace. Druhou položku tvoří tzv. regulovaná cena, kterou stanovuje ERÚ. Ta se pro rok 2018 také mírně zvýšila, a to o 2,5 %.



Růst cen za elektřinu se samozřejmě promítá do růstu nákladů provozu domácností. Prvním dopadem jsou samozřejmě vyšší částky na vyúčtování za spotřebu energie. „ Pokud byste se chtěli zdražování elektřiny vyhnout, máte dvě možnosti. Buď snížíte vlastní spotřebu, nebo změníte dodavatele silové elektřiny. Změna dodavatele je bezplatná, nicméně berte v patrnosti, že celý proces trvá někdy i několik měsíců, “ říká Vítězslav Grygar.

V případě, že dojde postupně ke zdražení spotřeby energie, jak se očekává, se růst cen za elektrickou energii projeví i v dalších oblastech, které ovlivňují rodinné rozpočty. Snad každá výroba dnes potřebuje přívod elektrické energie, rostou tedy vstupní náklady firem, což se alespoň zčásti promítne i do finálních cen výrobků a služeb. I kdybyste se tedy doma zcela odpojili od elektrické sítě, stejně vás růst cen energií určitým způsobem postihne. Celkové vyšší výdaje na energie pak vedou k poklesu kupní síly domácností a jejich celkové poptávky. Na zdražování elektřiny je tedy potřeba se dívat nejen z pohledu rozpočtů jednotlivých domácností, ale celé ekonomiky. Pokud by v budoucnu došlo k výraznému zvýšení cen elektřiny, mohlo by to mít vliv na pokles její výkonnosti. Vysoké ceny totiž mohou vést až k uzavření energeticky náročných provozů, zvýšení nezaměstnanosti i růstu inflace. Nejvíce by zdražování elektřiny logicky postihlo energeticky náročná odvětví jako chemický průmysl, hutnictví, výroba stavebních hmot či sklářství, což by negativně ovlivnilo výsledky hospodaření celého státu.