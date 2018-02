Lee: Dno pro bitcoin bylo 9 000 USD s připravenou agresivní podporou kupců. Letos bude bitcoin 25 000 a 125 000 v r. 2022

Podle jednoho z největších býků z pohledu cenového vývoje bitcoinu , analytik Tom Lee ze společnosti Fundstrat, míní, že hlavní dno pro stále nejpopulárnější světovou virtuální měnu je na úrovni 9 000 USD . Na této úrovni měla jeho vlastní firma připraveny agresivní nákupní příkazy. Tato úroveň je podle něj nejlepší nákupní příležitost tohoto roku.Z technického pohledu bude úroveň 10 000 USD silnou linií podpory a měla by být zároveň spodní hranicí trendu pro tento rok. Následující úrovně podpory jsou pak na 7 500 a 5 500 USD . Tyto úrovně bitcoin zaujímal loni v listopadu.Podle Leeho bitcoin zakončí letošní rok blízko 25 000 USD za minci a do roku 2022 pak posílí dokonce až k 125 000 USD . Lee své odhady opírá především o přirovnání bitcoinu jeho podstatou ke zlatu a odvozuje je od měnové zásoby a očekávaném podílu bitcoinu na jejím celkovém rámci. Lee odhaduje také růst zájmu institucionálních investorů, růst počtu retailových investorů a růst praktického využití virtuální měny Lee také odhaduje, že ethereum ze své pozice světové dvojky do konce tohoto roku posílí o cca 90% na 1 900 USD . Podobně poroste také ethereum classic a o 50% směrem k 225 USD se posune čínská virtuální měna NEO.Lee také očekává masivnější rotaci prostředků z primárního bitcoinu směrem k dalším virtuálním měnám , kterážto byla patrná už na přelomu roku.