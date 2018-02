Bitcoin z pohledu TA: Hledá se dno. Citi ho vidí až na 5 600 USD

Vývoj ceny bitcoinu z pohledu technické analýzy údajně nyní ze všeho nejvíce připomíná hledání možného dna. Techničtí analytici se vesměs shodují, že na určení, zda jej už měna našla je ještě příliš brzy. Důležité bude, jak se vypořádá s úrovněmi kolem svého 100denního průměru, jež se pohybuje kolem ceny 10 000 USD . Tato úroveň by mohla/měla být důležitou linií podpory.Podle technický analytiků Citigroup dno ještě dosaženo nebylo a bitcoin poklesne během krátké doby do úrovně svého 200denního průměru pohybujícího se na úrovni 5 600 USD . Důlžitý pro bitcoin byl nedávný pokles pod 17 000 USD , protože šlo o proražení momentového trendu.Podle analytiků T3Live.com jsou nyní důležité dvě další linie a sice již zmíněný 200denní průměr a pak také 50denní průměr. Ten se pohybuje aktuálně na úrovni 14 500 USD . Analytici firmy odhadují, že pokud dojde k růstu, mohla by tato dříve podpůrná linie začít fungovat přesně obráceně tedy jako linie odporu, která bude bránit dalšímu oživení cen.