Akcie, po kterých se mohou manažeři fondů utlouct

ank of America Merrill Lynch ve své čtvrtletní zprávě uvádí,. Co přesně to znamená? Dané akcie (z přehledu byly vyňaty REIT, tedy realitní investiční trusty) musejí mít v portfoliu minimálně 1,5násobnou váhu oproti té, jakou zaujímají v indexu S&P 500 , a musí je držet alespoň 35 % sledovaných fondů

"Data od roku 2009 ukazují, že 10 akcií, které na přelomu roku zaujímají v portfoliích fondů relativně nejvíce nadměrný prostor, na začátku roku ztrácejí oproti 10 akciím na opačné straně takto sestaveného pořadí. Konkrétně jde o 57 bazických bodů v prvních 15 kalendářních dnech a 117 bazických bodů ve 30 kalendářních dnech," uvádí se ve zprávě.

Sektor: informační technologie

Relativní váha: 1,74

Podíl fondů držících titul: 38,9 %





Sektor: spotřebitelský

Relativní váha: 1,77

Podíl fondů držících titul: 50,5 %





4. Biogen

Sektor: zdravotní péče

Relativní váha: 1,85

Podíl fondů držících titul: 36,8 %





Sektor: informační technologie

Relativní váha: 1,87

Podíl fondů držících titul: 54,7 %





Sektor: zdravotní péče

Relativní váha: 1,90

Podíl fondů držících titul: 53,1 %





1. Priceline Group

Sektor: spotřebitelský

Relativní váha: 2,56

Podíl fondů držících titul: 36,8 %