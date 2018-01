DOWER-D: Mezi (prezidentskými) koly!

První týden nového roku se na tuzemském akciovém trhu obchodovalo razantněji než se čekalo. Druhý týden probíhala na trhu nezbytná korekce podpořená prvním kolem prezidentských voleb. Třetí týden přinese s velmi vysokou pravděpodobností nové vzedmutí a růst do lednového růstového efektu. Ač to do nedávna až tolik neplatilo, tuzemské obchodování ovlivní v příštích týdnech domácí politická scéna. Bude se to týkat především ČEZ. Samozřejmě je ale ve hře i výsledková sezóna a ropa.



Zastavme se nejdříve u domácího akciového trhu, resp. u domácí politické scény. Výsledky prezidentských voleb výrazně zvýšily šance na zvolení Jiřího Drahoše. V případě, že se tak stane dotkne se tato volba i tuzemského akciového trhu. Přinejmenším emise ČEZ, kolem které se už začínají slétat dravci. A "malí" se naopak začínají úspěšně bránit, viz aktivita pana Michala Šnobra. A že to nebude žádná selanka napovídají i nedávné a rychlé kroky polského PKN Orlen v Unipetrolu. Poláci dobře věděli/vědí o co se hraje. A reagoval už i premiér Andrej Babiš, když už v sobotu stávajícímu prezidentovi "radil" co má rychle udělat se svým týmem. Tolik obecně.



A nyní konkrétně. Nervozitu okolo ČEZ, graf 1, potvrdila jeho volatilita, především intradenní. Šance na zrychlení růstu ceny jeho akcií kvůli zvýšení hodnoty ČEZ před jeho rozdělením a následným prodejem po prvním kole prezidentských voleb trochu poklesly. Byť už dravci větřili/větří krev. Růst bank a finančních titulů včetně nezbytných korekcí je také zřejmý. Po korekcích mají aktuálně šanci růst znovu Moneta a Komerční banka, graf 2, a možná už také, díky doporučením analytiků, i Erste Bank. Meč korekce ale visí nad VIG.





Graf 1: ČEZ, OS MACD a Bollingerova pásma k 12.1.2018!



Graf 2: Komerční banka, OS MACD a Bollingerova pásma k 12.1.2018!











Do hry na pražské burze se v nastávajícím týdnu a pak na přelomu ledna/února zapojí i globální faktory - (i) firemní výsledky 4Q 2017, potažmo celého roku 2017 a především (ii) výhledy firem do roku 2018 a (iii) vývoj ceny ropy. Tuzemský trh však více ovlivní až v únoru.



