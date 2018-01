3 zásadní doporučení pro investory na prahu roku 2018

Následujících 12 měsíců by podle některých analytiků mohlo napsat definitivní tečku za několikaletým býčím trendem na Wall Street. Jak se s takovými vyhlídkami zachovat v roli investora?

Někteří analytici a ekonomové tvrdí, že americká ekonomika relativně brzy spadne do recese; nejčastěji je v této souvislosti skloňován začátek roku 2019. S tím by měl souviset mimo jiné nástup medvědů na akciové trhy. Historické zkušenosti však ukazují, že není důvod k panice. Jak znějí tři základní doporučení?

1. Vzepřete se výzvám k odchodu z trhu

Část investorů zvažuje v kontextu varování, že lze za zhruba 12 měsíců čekat obrat trendu a nástup medvědů na burzy, odchod z trhu. Historie ale ukazuje, že akcie během 12 měsíců předcházejících nástupu medvědů dosahují v průměru dvouciferného procentuálního zhodnocení.

2. Diverzifikujte portfolio globálně

Zisky akcií v horizontu 12 měsíců před obratem trendu nebývají po celém světě stejné. Vyšší přírůstky tradičně vykazují akcie mimo Spojené státy a tituly na rozvíjejících se trzích. Akcie na rozvinutých trzích mimo Spojené státy podle benchmarku MSCI EAFE od roku 1973 dosahují v 12 měsících před obratem trendu průměrného zhodnocení přes 21 %, zatímco akcie v USA dosahují zhodnocení jen něco málo přes 9 %.

3. Posilte bezpečné investice

Akcie do portfolia jednoznačně budou patřit i v letošním roce, to ale neznamená, že by měly být jedinou složkou portfolia. Dejte prostor i zlatu, stříbru nebo dluhopisům. Hrozba recese, která by Spojené státy mohla zasáhnout na začátku roku 2019, si vyžaduje obezřetný přístup.