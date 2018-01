Čína otevírá pojistný trh zahraničním investicím

Čínský orgán dohledu nad pojišťovnictvím (CIRC) chce otevřít čínský pojistný trh pro zahraniční investory. Čínské ministerstvo obchodu oznámilo 9. listopadu 2017, že bude postupně uvolňovat omezení. V průběhu příštích tří let se budou moci zahraniční účasti ve společných podnicích zvýšit ze 49 % na 51 % a do pěti let mají odpadnout všechny restrikce.

V praxi to pak bude znamenat, že zahraniční společnost bude moci být výhradním stoprocentním vlastníkem pojišťovny provozující pojišťovací činnost v Číně. Zatím jedinou výjimkou je pojišťovna AIG, která byla založena v Šanghaji ještě před kulturní revolucí a od počátku osmdesátých let v Číně aktivně působí jako první zahraniční pojišťovací společnost. Orgánem dohledu nad pojišťovnictvím je v Číně CIRC[1], který byl zřízen dne 18. listopadu 1998. Státní rada jej zmocnila k provádění dohledu, regulace a správních činností v oblasti čínského pojistného trhu. Musí zajistit stabilní rozvoj pojišťovnictví a soulad provozované pojišťovací činnosti s právními předpisy. CIRC pokládá rozvoj pojišťovnictví za svůj nejdůležitější úkol a usiluje o to, aby čínské pojišťovnictví bylo robustní a silné. Výše zmíněné otevírání pojistného trhu označuje CIRC jako začátek „zlatého věku“. Doposud CIRC při vědomí existujících omezení pro zahraniční pojišťovny na ně spíše apeloval, aby se přízpůsobily čínským podmínkám. Zatím jsou totiž výsledky pojišťoven se zahraniční účastí na čínském pojistném trhu spíše skromné. Podle portálu Versicherungswirtschaftheute činil jejich tržní podíl v roce 2005 téměř 9 % a od té doby poklesl na méně než 5 %. Z oficiálních čínských zdrojů plyne, že v Číně působí 57 zahraničních pojišťoven (formou účastí) ze 16 zemí, jež mají celkem 1 800 poboček a kanceláří. Všechny pojišťovny, jež jsou v seznamu Fortune 500, operují v Číně, což dokládá zájem předních světových hráčů o čínský pojistný trh. Kombinovaný tržní podíl zahraničních pojišťoven se zvýšil z méně než 1 % v roce 2001 na 5,19 % v roce 2016. Otázkou je, zda plánované uvolnění tyto tržní podíly nějak výrazněji změní. Podle řady expertů to nelze zatím stoprocentně tvrdit. [1] CIRC - China Insurance Regulatory Commission (Čínská komise pro regulaci pojišťovnictví)