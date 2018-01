Postřehy Evy Gmentové: Jména hloupých na všech sloupích

Tak nám začal rok 2018, který přinese našemu konání spoustu nového a zásadního. Ani se mi hned s jeho začátkem nechce vypočítávat všechny změny: GDPR, IDD… A tak mi dovolte nemyslet na to, co nás čeká, ale zahájit ten rok trochu odlehčeným tématem.

Určitě si každý z vás občas všimne SPZ nebo RZ na vozidlech, když takhle stojí v koloně nebo když se několik kilometrů táhne za řidičem, který se neumí zařadit do pravého pruhu a vytrvale brázdí levý pruh rychlostí šneka.

Můj bývalý manžel využíval SPZ k procvičování mozku a sčítal a odčítal a násobil. Já, trochu línější, jsem jen přemýšlela o tom, odkud řidič je a kdo vůbec za volantem sedí. Dříve, ještě za dob mého mládí, bylo okamžitě poznat, kdo je za volantem. V době, kdy se SPZ přidělovaly podle okresu, jste hned věděli, zda ten ňouma před vámi je z Českých Budějovic, Brna, Loun či Kladna.

Zavedení RZ dle krajů taktéž dávalo naději, že poznáte, kdo je za volantem - zda Liberečák, nebo Ústečák. Pak se ale začalo na vozidlech objevovat „Nejsu z Prahy“ nebo „Nejsem z Brna“ či Ostravy, to když vozidla měla SPZ podle toho, kde měla firma sídlo, bez ohledu na to, kdo autem jezdil. Dnes již nepoznáte nic, protože SPZ se přidělují jen novým autům a ta přeprodaná si nechávají původní RZ. Takže Pražák křtěný Vltavou může jezdit s SPZ středočeského kraje a vy nepoznáte nic.



Jiné je to však u SPZ, které si můžete koupit. Okamžitě poznáte, kdo za volantem sedí. Pokud je na RZ třeba TOMAS, PAVEL, FRANTA nebo DENISA, aspoň víte, jak se dotyčný jmenuje. Co však soudit o SPZ, které jsou složeny jen z čísel? Nejčastěji se jedná o opakování oblíbeného čísla majitele vozu: 1111111, 7777777, 8888888. Kreativita majitele zde sice pokulhává, ale jeho postoj lze chápat.

Numerolog by si však zaťukal na čelo. Každý, kdo k numerologii trochu přičichl, ví, že zmnožení jednoho čísla naprosto mění jeho energii. Jasný příklad je více šestek - a ďáblovo znamení je na světě, o znamení jedné tragické epochy minulého století ani nemluvě. A smutné je, že s takovou SPZ, ještě doplněnou slovem SATAN, někdo jezdí. I číslo 7, přestože je některými lidmi chápáno jako šťastné, se zmnožením okamžitě mění v čísla, která nepřinášejí nic dobrého.

Ale to jsou ještě ty lepší varianty SPZ, které můžeme na vozidlech vidět. Co vás asi tak napadne, když vidíte značku s nápisem STALLONE, RAMBO, SUPERMAN, 007 BOND, BARBIE, MERLIN, I AM SORRY, I AM SEXY, ALADIN, FANTOMAS, BLBECEK, KOKOT, PENIS a někdy i s horšími slovy? Jakého řidiče si představíte? Kdo asi může řídit vůz, který je takto označen?

Dříve se říkalo jména hloupých na všech sloupích; dnes můžeme bez nadsázky říkat jména hloupých na espézetkách. Je ale pravda, že se najde i pár řidičů se smyslem pro humor, kteří si na svou SPZ dají DOBRY DEN, CCCP (pro mladší generaci – tak se v azbuce píše SSSR neboli Svaz sovětských socialistických republik), NACELNIK, POLICAJT, ZA VODOU, MUJ BROUK nebo UKRADEN.

Řeknu vám, co si v tu chvíli pomyslím já: okamžitě si vzpomenu na všechny, kdo takové vozidlo pojišťují, a moc jim přeju, že se při práci můžou od srdce zasmát. Když k tomu navíc připočtu, že v některých případech znají identitu majitele, pak je jejich veselí o to větší. No není naše práce přeci jen krásná?!

A tak děkuji všem majitelům SPZ na přání, že měli buď málo, nebo zase přespříliš kreativity a důvtipu, a můžu se zasmát nejen já za volantem, ale i vy všichni u počítačů v pojišťovnách a makléřských firmách.

Přeji vám všem celý rok 2018 plný pozitivních myšlenek, veselých příhod a pokud možno vtipných a důvtipných klientů.

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Specialista na vzdělávání v oblasti korporátního pojištění

Zakladatelka E.G.I. Education Grow Insurance