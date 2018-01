Dudley (NY Fed): Fed by mohl výrazněji šlápnout na brzdu

Šéf New York Fedu William Dudley dnes uvedl, že centrální banka ba mohla v určitou chvíli během následujících let šlápnout silněji na brzdu, aby zabránila přehřátí tamní ekonomiky Podle Dudleyho navíc Fed v posledních dvou letech utahoval postupně rozvolněné měnové kohoutky, ale podmínky a trhu jsou přesto uvolněnější než na samotném začátku tohoto utahování. To naznačuje, že centrální banka by mohla být v tomto ohledu agresivnější.Dudley očekává postupný růst inflace směrem k dlouhodobému cíli a vylepšil své odhady růstu HDP směrem k 2,5 - 2,75% a to především díky rostoucím fiskálním stimulům. Důvody pro postupný růst sazeb stále přetrvávají. Rok 2018 bude dobrý, ale určitou nejistotu Dudley vidí v souvislosti s dlouhodobějším výhledem. Současný směr vývoje fiskální politiky není, podle centrálního bankéře, dlouhodobě udržitelný.Dudley již dříve oznámil, že v polovině letošního roku hodlá ze své funkce odejít.