Johnson: Vyberte zisky, trhy by mohly/měly zdravě korigovat až o 20%. Rozhodnou výnosy dluhopisů

Analytik Craig Johnson ze společnosti Piper Jaffray, který v roce 2012 správně odhadl tehdejší začátek respektive další pokračování akciového býčího trendu, nyní míní, že je čas začít vybírat vygenerované zisky a připravit se tak na "zdravou" prodejní korekci trhu v rozsahu až 20%.Podle Johnsona jsou hlavním rizikem rostoucí výnosy amerických 10letých vládních dluhopisů na úrovních 2,6-2,7%. Možný obrat 31letého sestupného trendu v tomto ohledu může negativně ovlivnit také akciové trhy. Podle Johnsona prodělá v dohledné době mnohaletý býčí trend "zdravotní" korekci, která by mohla být až v rozsahu cca 20%. Při korekci o 3-4% by se index S&P 500 vrátil k úrovni 50denního průměru a přiblížil se na 10% od úrovně 200denního klouzavého průměru.Podle Johnsona trh také podceňuje vliv růstu dolarových sazeb a podléhá bezprecedentnímu optimismu, když každá čtvrtá seance loňského roku přinášela posun historických maxim, což je skutečně nevídaná statistika. Trh je zjevně ve fázi euforie, ale ne zcela mimo analytické ukazatele.Johnson očekává, že po ozdravné korekci by dále pokračoval další býčí trend.