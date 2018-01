Revoluce v platbách. V celé EU se mění pravidla pro platbu kartou

V sobotu vstupuje v platnost nová směrnice Evropské unie, která zakazuje obchodníkům účtovat si poplatek navíc, pokud zákazník platí běžnou platební kartou. Skončí tak praxe, kterou využívaly zejména některé menší eshopy, které na konci daly zákazníkovi na výběr několik způsobů platby, když si vybral platební kartu, naúčtovaly mu extra poplatek. Obchodníci nebudou od soboty smět účtovat zákazníkům extra poplatek za platbu běžnou platební kartou. Zakazuje to novela zákona o platebním styku, která vstupuje v platnost. Tu schválil český parlament na základě evropské směrnice, která toto po členských státech požadovala. Unie si klade za cíl větší rozšíření bezhotovostních plateb. Změna se týká nejběžnějších platebních karet společností Visa a MasterCard, ty využívá drtivá většina Čechů. A to jak karet debetních, tak kreditních. Poplatky mohou obchodníci účtovat dál třeba u karet Diners Club nebo American Express a u komerčních karet vydávaných podnikatelům. Poplatek navíc si účtovala jen část obchodníků. Kompenzovali si tím, že při platbě kartou musí část z marže odvést společnosti, která kartu vydává. Někteří obchodníci, třeba některé nízkonákladové aerolinie, dokonce měli poplatek odstupňovaný podle konkrétní platební karty. Jiní obchodníci s tím už automaticky počítali a promítli to do ceny zboží. To pak měl dražší i ten, kdo platil převodem z účtu nebo v hotovosti. Unie doufá, že omezení možnosti přenášet poplatek na zákazníky přinutí obchodníky, aby si vyjednali lepší smlouvy s provozovateli vydavateli karet. Obchodníci už hledají cesty, jak zákaz vybírat poplatek za platbu kartou obejít. Jednou z možností jsou třeba slevy za platbu v hotovosti, což aplikovaly některé britské eshopy, když obdobný zákon začal platit ve Velké Británii. To regulace nezakazuje. Menší spoluúčast v případě zneužití karty a další novinky Zákaz vybírat poplatek za platbu kartou není jedinou změnou, které evropská směrnice požaduje. Pokud vám ukradnou kartu, a zloděj z ní před zablokováním stihne vybrat peníze, banka vám je vrátí, ale podle stávajících pravidel platíte "spoluúčast" až 150 euro (3 750 Kč). Od soboty to bude maximálně 50 eur (1 250 Kč). Pokud si ale na kartu napíšete PIN, tak máte nadále smůlu. Banky mají navíc nově povinnost vrátit u neoprávněně provedené platby klientům peníze do jednoho dne. Pokud si zákazník u banky na něco stěžuje, místo 30 dní má banka na vyřízení stížnosti jen 15 dnů. Při on-line platbách zavádí novela také povinnost používat tzv. silné ověření. To spočívá v tom, že například kromě údajů na platební kartě je potřeba platbu autorizovat ve druhém kroku kódem, který vám přijde na mobilní telefon. Do budoucna pak zákon počítá i s možností biometrického ověření, třeba otiskem prstu. Mnohé banky už silné ověření používají dnes.

Novela dává také další možnosti společnostem, které by v oblasti on-line správy financí chtěly vstoupit na trh. Banky budou muset takovým společnostem umožnit přístup k účtům zákazníků, samozřejmě potom, co jim to zákazníci schválí. Vznikne tak prostor třeba pro aplikaci, ve které bude zákazník moci ovládat najednou své účty, které má u několika různých bank.