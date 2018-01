Rovné platy na Islandu. Prospějí nebo uškodí?

Island je první zemí na světě, kde všichni zaměstnanci ze zákona musí za stejnou práci dostat zaplacenou stejnou mzdu. A to nehledě na jejich pohlaví, etnickou příslušnost nebo sexuální orientaci. Podle nového zákona musí všechny společnosti zaměstnávající více než 25 pracovníků získat „certifikát“, který prokazuje, že společnost v žádném případě nediskriminuje svou výplatní páskou.

O tom, že ženy na trhu práce čelí nerovným podmínkám není pochyb. V průměru jsou platy žen o 20 % nižší než mužů. V tuto chvíli mnozí kritici „genderových intervencí“ přispěchají s vysvětlením, že to je přece dáno tím, že k tomu existují přirozené důvody – totiž, že u žen existuje riziko odchodu na mateřskou dovolenou a častěji následně zůstávají u dětí.

Při nejmenším na té druhé části něco možná bude, nicméně je třeba zdůraznit, že ta první část je zavádějící. Pokud by to tak totiž bylo, tak by se s rozdíl v hodnocení žen a mužů postupně snižoval, nicméně pravý opak je pravdou. Skupina, kde je riziko odchodu na mateřskou největší – tedy u žen pod 35 let, je zároveň skupinou u které je rozdíl nejmenší.