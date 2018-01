Rozbřesk: Začne ECB brzy přelaďovat na jestřábí notu?

Jestřábi začínají být více slyšet. Zápis z posledního zasedání ukazuje, že by ECB mohla již na svém nadcházejícím zasedání změnit slovní závazky, které dnes trhům dává (ohledně QE a sazeb). A popravdě není se čemu divit. V prosinci ECB provedla největší pozitivní revizi růstu v historii - za rok 2017 čeká růst 2,4 % a za rok 2018 2,3 %.



A poslední čísla dávají ECB jenom za pravdu. Průmysl si udržuje silnou dynamiku především díky investicím a nálada podnikatelů v eurozóně ve čtvrtém kvartále zdolala nová historická maxima. Nálada je rekordní především v Německu, Rakousku a Irsku, vysokých úrovní dosahují ale i nálady ve Francii, Itálii a Španělsku. Současně dál klesá míra nezaměstnanosti a domácnosti na většině míst eurozóny zvyšují útraty. Problémy má z velkých zemí stále především Itálie, i tam se ale hospodářský cyklus bez pochyb otočil směrem vzhůru.

V zápisu z posledního zasedání to ECB jednoznačně shrnuje slovy, že ekonomika brzy pojede v režimu “plné kapacity” (s uzavřenou mezerou výstupu). A minimálně někteří členové bankovní rady mají strach, že v takovém případě může jít inflace nakonec vzhůru rychleji, než ukazuje poslední prognóza. Otázkou ovšem je, kolik takových skutečných jestřábů v bankovní radě v tuto chvíli je. My jsme stále toho názoru, že zůstávají v menšině. I proto zatím zápis z posledního zasedání ECB nepřeceňujeme a myslíme si, že změna v komunikaci nebude do výsledku italských voleb (konec března) nijak výrazná. Jak se zdá, i malé náznaky ale mohou euru stačit na frontě s dolarem k relativně slušným ziskům…



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna nijak výrazně nereagovala na zisky eura na frontě s dolarem a relativně dobře na ní naopak působil pokles averze k riziku na globálních trzích (růst akcií, pokles VIX). Pohyby i tak nejsou výrazné.



S blížícím se zasedáním ČNB by se koruně mělo spíše dařit a mohla by se pokoušet opatrně rozšiřovat své zisky.



Zahraniční forex

Včerejší propad americké výrobní inflace (za prosinec) přidělal dolarovým býkům další starosti, neboť za rohem je důležitější report o spotřebitelské inflaci a očekávání, že Fed v březnu zvýší úroky dost vysoko na to, aby mohly zkorigovat níže, pokud i spotřebitelská inflace zklame. Existuje přitom nemalé riziko, že zejména jádrová složka inflace skončí o desetinku níže, než si myslí trh (1,6 versus 1,7 % meziročně). V takovém případě by eurodolar zřejmě znovu otestoval silnou rezistenci na úrovni 1,209.



Ropa

Cena ropy Brent včera nakoukla nad hranici 70 USD/barel, nejvyšší hodnotu od prosince 2014. Na té se však příliš dlouho neohřála a dnes se již, navzdory relativně solidním číslům čínského zahraničního obchodu, pohybuje téměř o dolar níže. Na pozadí probíhajícího rebalancování trhu nicméně kombinace dozvuku výpadku produkce z konce roku (Severní moře a Libye), nárůstu geopolitického napětí (Írán) a pozitivního tržního sentimentu nadále způsobuje utahování trhu. Nejlépe tento stav ilustruje pohled na tržní indikátory, tj. rozevírání časového spreadu a prohlubování negativního sklonu forwardové křivky (tzv. backwardation). Dnešní data o aktivitě amerických producentů sice mohou trhy znejistět, ale zásadní impulz k uvolňování napětí by měl přicházet až s reálným nárůstem americké produkce v průběhu roku.