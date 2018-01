Řidiči pozor. Bodový systém se změní, tresty budou tvrdší.

Bodový systém "hlídá" řidiče na českých a moravských silnicích už skoro 12 let. A staronový ministr dopravy Dan Ťok se rozhodl systém postihů jednak zjednodušit, ale zároveň i zpřísnit.

A jeho plán nejspíš nezabere moc času - stačí totiž jen oprášit starší návrh, který už dokonce prošel připomínkovým řízením. Ale před parlamentními volbami spadl pod stůl, píše páteční Právo.

Ťok přiznává, že o revizi bodového systému se schválně nepíše v programovém prohlášení vlády, aby se předčasně nespustila lavina připomínek a námitek od politiků a odborníků



Ministr počítá s tím, že změnu systému navrhnou přímo poslanci, což by mělo schvalování uspíšit. "Bodový systém je nutné v zájmu zvýšení bezpečnosti na silnicích skutečně zjednodušit a zároveň u nejzávažnějších přestupků přitvrdit," cituje ministra deník.



Místo současné sedmibodové škály počítá nový systém s rozdělením přestupků do tří kategorií - za dva, čtyři nebo šest bodů.





Za šest bodů má být nově třeba projetí na červenou nebo překročení povolené rychlosti o padesát a více kilometrů. Za dva takové přestupky v roce by pak hříšník automaticky přišel na přístích 12 měsíců o řidičák.



Blokové pokuty by měly být stanoveny pevně, už by neměly být pohyblivé. Za zmíněný průjezd křižovatkou na červenou by měla být jednotná sankce pět tisíc.



Pokuty se zdvojnásobí, pokud kvůli přestupku dojde k dopravní nehodě. Strop bude na sto tisících. Pokud se při takovéto nehodě někdo vážně zraní, jako "bonus" pak viníka bude čekat až tříletý zákaz řízení.