Češi vyrazí k urnám. Toto jste o volbách a kandidátech nevěděli

Vítěz nemusí získat přes 50 %

Prezidentem teoreticky může být zvolen i kandidát, který nezíská nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by v prvním kole skončili za vítězem dva kandidáti s identickým počtem hlasů, tedy kupříkladu vítěz by měl 1 200 000 hlasů a za ním skončili dva kandidáti mající shodně 980 000 hlasů, postoupili by do 2. kola všichni tři.

Prezidentem by se pak stal ten, kdo by ve druhém kole získal většinu hlasů, i kdyby to bylo o jediný hlas. Že by k takovému scénáři došlo, je ovšem velmi nepravděpodobné.