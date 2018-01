Evropské trhy mimo realitu?

Výnosy desetiletých vládních obligací v USA se od září zvýšily o 40 bazických bodů. Jejich růst je tedy zhruba stejný jako absolutní výnos německých vládních dluhopisů. A rozdíl mezi americkými a německými výnosy nyní dosahuje více než 200 bazických bodů, což je podle Marcuse Ashwortha z Bloombergu s ohledem na současnou situaci v obou ekonomikách jen těžko pochopitelné.



V USA sice sílí ekonomický růst, ale to samé platí o Evropě. Navíc se zdá, že mzdová a cenová inflace se za současným oživením v eurozóně nebudou výrazně zpožďovat. Pro obligace představuje taková situace obvykle toxický mix. Podle Ashwortha na evropském trhu obligací navíc roste nabídka a poptávková strana trhu je zase ovlivněna snížením nákupů aktiv ze strany ECB na polovinu. Přesto se zdá, že výnosy německých vládních obligací (bundů) jsou proti růstovým tlakům imunní. To vede i k popsanému rozšiřování rozdílu ve výnosech německých a amerických vládních obligací – viz následující obrázek.





Výnosy německých bundů se během roku 2017 držely v rozpětí 15 – 60 bazických bodů a je těžké si představit, že v roce 2018 se budou chovat podobně. Na posledním zasedání ECB došlo ke zvýšení růstových a inflačních očekávání, ceny ropy se dostaly nad 60 dolarů za barel a sílí i vnější inflační tlaky. Mario Draghi často opakuje, že pro něj jsou hlavním kompasem pětiletá inflační očekávání. I ta ve druhé polovině roku 2017 rostla, ale ani to se bundů nedotklo.



Analytici bank Goldman Sachs Group a JPMorgan Chase tvrdí, že Fed by v roce 2018 mohl zvednout sazby až čtyřikrát. Atlanta Fed čeká, že americká ekonomika v tomto roce poroste o 3 % a takové predikce růstu sazeb tak dávají smysl. JPMorgan očekává, že americká vláda vydá letos dluhopisy v hodnotě 1,3 bilionu dolarů, Fed k tomu všemu plánuje zmenšování své rozvahy. To vše ovlivní dluhopisové trhy v USA, ale i daleko za jejich hranicemi.



Pro ECB bude obrovskou výzvou udržet evropské výnosy nízko v době, kdy bude Fed zvyšovat sazby, jeho rozvaha se bude zmenšovat a budou sílit inflační a růstové tlaky v Evropě. A navíc se blíží doba, kdy i samotná ECB bude muset nahlas uvažovat o zvedání sazeb. Ashworth má tedy za to, že výnosy evropských obligací se stále více zdají být mimo realitu.



Zdroj: Bloomberg Gadfly