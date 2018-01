Nedostatečné zásoby palladia táhnou cenu vzhůru

Autor: Zuzana Janková

Ceny futures na palladium se vyšplhaly na rekordní hodnotu 1100 USD za unci, což podnítilo některé obchodníky k debatě, zda má tento kov schopnost pokračovat v dalším růstu a překonat hodnotu futures na zlato. Palladium je mnohem průmyslovější kov než zlato a jak poznamenal Brien Ludin, mezi těmito kovy neexistuje žádný zásadní vztah, který by zabránil nebo dokonce znemožnil jeho potenciální překonání zlaté hodnoty.

Nejnovější pohyby palladia ovšem nejsou velkým překvapením vzhledem k tomu, že tento vzácný průmyslový kov v loňském roce dosáhl nejvyšší úrovně od roku 2001. Předpokládá se, že globální zásoby budou dále růst jen okrajově, přičemž se očekává, že v roce 2017 byl schodek kovu přibližně 800 000 uncí, k čemuž přispívá silná poptávka po katalyzátorech, které se využívají pro kontrolu znečištění u benzinových vozidel.

Poptávka po katalyzátorech představuje více než tři čtvrtiny celkové poptávky po palladiu. Pokud by tyto ceny zůstaly zvýšené či pokračovaly v dalším růstu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, výrobci automobilů se mohou začít snažit o snížení nákladů a nahradit nebo míchat palladium s jinými kovy jako je například platina či rhodium.

Většina dodávek palladia na světě – přibližně 80 % pochází jen z jedné země – Ruska. To samo o sobě může komplikovat další dodávky dle O'Byrne. Rusko již v minulosti omezilo dodávky cenných a strategických přírodních zdrojů, jako například zemního plynu a v rámci geopolitického napětí by k tomuto kroku mohlo opět dojít. To by vedlo k mnohem vyšším cenám na velmi malém a omezeném fyzickém trhu.

Unce Palladia