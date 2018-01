Lacalle: Že by Čína přestala kupovat US dluhopisy? To se nestane, a i kdyby poptávky je dost

Včerejší událostí dne číslo jedna mimo Buffettovo kritické vystoupení vůči kryptoměnám byly určitě zprávy o tom, že by Čína mohla omezit a nebo dokonce zcela zastavit své nákupy amerických vládních dluhopisů . Takové prohlášení svou důležitostí dalece převyšuje dění na virtuálních měnách . Pozdější zprávy čínských autorit jej dementovaly, když se uvádělo, že původní zdroje nebyly ty správné.Podle ekonoma Daniela Lacallea nejsou takové úvahy příliš relevantní a není reálné, že by došlo k jejich skutečnému naplnění. Čína drží celkem US vládní dluhopisy v úhrnu za 1,2 biliónu dolarů a je tak na pozici světové jedničky v tomto ohledu. Trh se obává, že výraznější omezení nákupů by mohlo negativně ovlivnit samotnou americkou ekonomiku. Podle Lacallea to není příliš pravděpodobné, protože na trhu je stále velký přebytek poptávky po amerických dluhopisech, který by vzniklou mezeru rychle zaplnil. Zvláště v prostředí pokračujících stimulací ze strany ECB a BoJ.