Čína dokazuje, jak velký má jako věřitel vliv na USA

Americké dluhopisy byly ve středu po celé dluhopisové křivce agresivně vyprodané po zprávách z Bloombergu, že Čína už nevidí americké dluhopisy tak atraktivní jako doposud a zároveň uvažuje nad zpomalením nebo zastavením nákupů amerických vládních papírů. Vyjádřili se tak oficiální zdroje z Číny, i když více informací zatím nebylo dostupných.

Americké dluhopisy sice mají vyšší výnos než např. v Evropě, Británii nebo Japonsku, ale v porovnání s akciemi mají výnos nižší, a proto jsou podle zdrojů méně atraktivní na dlouhodobé držení, obzvláště v případě nárůstu inflace. Na druhé straně jsou tu ještě i nikdy nekončící roztržky mezi USA a Čínou ohledně obchodu a Čína možná i takto slovně dávala najevo, že v případě zhoršení situace by mohla přestat nakupovat americké dluhopisy. I masivní nákupy dluhopisů Číny během minulého roku pomohly držet výnos níže na vládních papírech v Americe. Pokud by tedy Amerika změnila politický a ekonomický postoj vůči zemi červeného draka, mohli bychom takovou odpověď od Číňanů vidět.

Dluhopisové trhy reagovaly prudkým výprodejem, jelikož Čína je největším držitelem amerického dluhu a podle zdrojů vlastní až 1.2 bilionu USD amerických bondů. Pokud by tedy největší nákupčí dluhopisů z trhu zmizel, mohlo by to mít na dluhopisový trh v USA velmi negativní vliv.

30letý výnos se dostal k psychologické úrovni na 3.0 % a obchodoval se jen pár bazických bodů pod tímto levelem, přičemž 10letý výnos atakoval hranici 2.6 %.

Na růst výnosů obvykle americký dolar reaguje nárůstem, ale ve středu to bylo přesně naopak. Dolar byl vyprodán, jedná se o geopolitické riziko, a to se přímo dotýká i amerického dolaru. Ten vůči jenu spadl o více než 1 % a vůči euru ztratil 0.6 %, přičemž se pár EURUSD dostal zpět nad 1.20. Americké akcie si žijí vlastní svět a nic je nezajímá. Proto výrazněji nereagovali ani na tyto zprávy. Vítězem po čínských zprávách bylo zlato, které bylo v plusu téměř 1 %.