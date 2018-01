Býčí start / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 8. 1. 2018

Hned úvodní dny nového roku snad nenechávají nikoho na pochybách, jakým směrem se bude trh letos ubírat. Jistě, rok je dlouhý - nikdo neví, zda nějaká nenadálá událost nezmění poměr mezi býky a medvědy anebo zda nevybublá nějaká špatnost, která je dlouho a uměle přiživována (viz zabalené, napákované hypotéky na nikoho). Nic takového zatím na obzoru nevidíme. Situace je v lecčem podobná jako před deseti lety, avšak přesto zcela dramaticky odlišná. A právě to, v jakém robustním stavu vesměs ekonomiky napříč celým světem jsou, je nevídané, o tom se jistě budou děti našich dětí učit. Tím jak roste produktivita práce, rostou i trhy, plus tedy i díky enormním monetárním stimulům.

Index S&P500 zažil nejlepší start od roku 1987 a historicky pokud akciové trhy vzrostly o více než 2 procenta v prvních pěti obchodních dnech, tak do konce roku posílily o dvouciferná procenta.

Může se zdát, že je skoro nemožné naskočit do tak rozjetého vlaku, když oscilátor RSI je skoro permanentně v "překoupené fázi" a cena se rapidně vzdaluje od klouzavých průměrů. Každopádně pro akciového investora by to neměl být problém, jelikož jistě posuzuje své zhodnocení na bázi let.

Volatilita by mohla být klíčem, sledujte proto výkyvy, které nám "index strachu" nabídne a vyberte si do portfolia takové firmy, u kterých prostě cítíte, že by bylo vhodné, aby pracovaly pro Vás. Přeji mnoho úspěchů nejen v roce 2018.



Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 8. 1. 2018.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

5. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 105,32 1 064,57 1 090 ↓ -3,69 990 - 1 112 1 6 Dow Jones (US) 25 295,87 23 726,29 24 100 ↓ -6,20 20 750 - 25 420 1 6 NASDAQ Comp.(US) 7 136,56 6 769,29 6 830 ↓ -5,15 5 900 - 7 206 1 6 FTSE 100 (VB) 7 224,22 7 644,29 7 671 ↑ 5,82 7 400 - 7 839 7 0 DAX (Něm.) 13 319,64 12 947,29 13 000 ↓ -2,79 12 300 - 13 343 1 6 Nikkei 225 (Jap.) 23 714,53 22 220,29 22 850 ↓ -6,30 19 500 - 23 976 1 6

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

5. 1. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 105,32 1 081,00 1 088 ↓ -2,20 950 - 1 150 3 4 Dow Jones (US) 25 295,87 23 767,43 23 700 ↓ -6,04 20 000 - 26 500 3 4 NASDAQ Comp.(US) 7 136,56 6 886,14 7 150 ↓ -3,51 6 000 - 7 700 4 3 FTSE 100 (VB) 7 224,22 7 771,57 7 850 ↑ 7,58 7 220 - 8 100 6 1 DAX (Něm.) 13 319,64 13 009,29 13 150 ↓ -2,33 11 500 - 13 900 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 23 714,53 22 446,43 22 600 ↓ -5,35 18 500 - 25 700 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Josef Kvarda, Josef Navrátil, Jiří Šimara, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers