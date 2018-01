Farage: Británie by o brexitu měla hlasovat ještě jednou

Jeden z hlavních strůjců brexitu , bývalý šéf strany UKIP Nigel Farage, míní, že ostrovní království by o vystoupení z EU mělo hlasovat ještě jednou, aby tak potvrdilo jednou pro vždy svou vůli k odchodu oproti stále narůstajícím hlasům volajícím po přerušení odloučení od EU.Pokud by k takovému hlasování skutečně došlo, měla by být definována minimální většina vysoko nad prvním hlasováním, které žádný takový limit v podstatě ani nemělo.UKIP nemá žádné poslance v parlamentu, ale Farage je i nadále důležitou a vlivnou personou, co se týče ostrovní politiky.Labouristé již myšlenku na druhé referendum zcela odmítli.