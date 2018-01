Venezuela: 1 Petro bude mít hodnotu 1 barelu ropy

Venezuela již dříve naznačila, že by mohla přijít s vlastní kryptoměnou , jež by byly kryta nemalým nerostným bohatstvím země. Přípravy virtuální měny Petro údajně stále probíhají a kolem potenciální nové virtuální měny naskakují stále nové a nové otázky.Jednou z hlavních otázek svázanosti na nerostné bohatství je otázka fyzického dodání podkladového aktiva. Podle prezidenta Madura by jedno petro mělo mít hodnotu jednoho barelu ropy . Analytici zpochybňují možnosti reálného zajištění petra touto formou a namítají, že by mohlo problémy země spíše dále prohloubit, než že by je samo o osobě řešilo.Podle analytiků je také důležitá otázka důvěryhodnosti vlády respektive celého vedení země jež by petro uvedla.Zajímavou je také otázka spojená se spotřebováváním ropy a jeho návazností na digitální měnu Podle kryptoměnových analytiků je v podstatě pouze otázkou času, kdy a kde se objeví první virtuální měny podložené reálnými aktivy. První pokusy byly už učiněny Britskou královskou mincovnou, která vydala digitální měnu pojmenovanou RMG.Podle některých analytiků se Venezuela petrem snaží pouze obejít zahraniční sankce, které přesto dlouhodobě zmítá ve finančních problémech, protože není schopna je náležitě využívat.