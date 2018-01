Průmysl v Evropě pokračuje v silném růstu, může zatlačit na ECB

Průmysl v eurozóně v posledním kvartále uplynulého roku pokračoval v silném růstu - meziměsíčně vzrostl o 1% a udržel si tak meziroční dynamiku nad 3%. Navíc byla vzhůru revidována čísla za říjen. To vše potvrzuje naše sázky na další zrychlení eurozóny na konci uplynulého roku o 0,6%-0,7% mezikvartálně, což by mělo udržet meziroční dynamiku okolo 2,6%.



Nejvyšší přírůstky produkce zaznamenává kapitálové zboží (+6,2%) - to odráží rostoucí investiční aktivitu a dává dobrý signál nejen pro konec roku 2017 ale i pro první polovinu roku 2018. To ostatně potvrzují i poslední indexy PMI za eurozónu, které dál lámou nové rekordy - v prosinci index vyskočil na 60.6 bodu (historicky nejvyšší úrovně). Nálada je rekordní především v Německu, Rakousku a Irsku, vysokých úrovní dosahují ale i nálady ve Francii, Itálii a Španělsku. Sečteno, podtrženo, do roku 2018 vjíždí ekonomika eurozóny slušnou rychlostí.





I proto věříme, že se časem začne měnit super-holubičí rétorika ECB. Inflační tlaky sice v eurozóně dál zůstávají nevýrazné, pokračující silné oživení ale může být důvodem pro ukončení QE na konci tohoto roku samo o sobě. Rétoriku začne podle nás Mario Draghi ovšem měnit nejdříve po italských volbách plánovaných na začátek března. Pak se může i euro začít připravovat na další rozšiřování zisků na frontě s dolarem.