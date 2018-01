SAE: Spolupráce OPECu a Ruska a spol. by mohla pokračovat i po dohodě o omezení produkce

Ropný ministr SAE Suhail al-Mazrouei dnes uvedl, že spolupráce ropného kartelu OPEC a účastníků dohody o snížení produkce z řad hlavních nečlenů v čele s Ruskem by mohla pokračovat i po ukončení platnosti zmíněné dohody ke konci tohoto roku.Na trhu se objevují spekulace, že Rusko by mohlo chtít dohodu ukončit předčasně vzhledem ke škodám, které mu respektování dohody přináší v aktuálním příznivém cenovém vývoji.Mazrouei nicméně uvedl, že je příjemně překvapen a ohromen, jak dobře vzájemná spolupráce v rámci dohody funguje a věří v pokračování této spolupráce i v budoucnu.Podle ministra bude rok 2018 rokem stabilizace ropného trhu. Dosavadní snahy výše zmiňované aliance jsou sice velmi významné, ale pro úplnou stabilizaci je potřeba jejich dalšího pokračování. Ropný trh potřebuje další redukci celkové produkce. Trh se potřebuje zbavit cca 100 miliónů barelů zásob.Podle ministra po stabilizaci trhu bude nutné revidovat a uvést do souladu také celkovou úroveň investic , které jsou nutné pro další dostatečné zásobení trhu v budoucnu.