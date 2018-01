Spotřeba bitcoinové elektrické energie se letos vyrovná se spotřebou Argentiny

Odhady: Vytěžit 1 bitcoin stojí nyní 6 611 USD. Ve 2Q18 to bude už 14 175 USD!

Na konci roku 2017 celková celosvětová spotřeba "bitcoinové" elektrické energie potřebné pro těžbu nejpopulárnější virtuální měny světa dosáhla úrovně 20,5 TWh, což z jiného srovnání odpovídá zhruba polovině roční spotřeby největšího světového těžaře BHP Billiton nebo také 10% celkové spotřeby JAR. .Na Čínu, která je dominantním těžařem bitcoinů , v tomto výčtu připadá cca 15,4 TWh, což odpovídá cca 0,2% celkové čínské spotřeby elektrické energie Podle některých odhadů se letos objem spotřeby bitcoinové energie dostane na úroveň 140 TWh, což by odpovídalo spotřebě celé Argentiny respektive 0,6% celosvětové spotřeby respektive to odpovídá odhadované spotřebě všech elektromobilů v roce 2025.Podle analytiků bude důležitým faktorem především vývoj cen. Pokud bude mít dostatečný prostor pro ziskovost, bude objem bitcoinové elektrické energie dále růst. Podle některých odhadů by bitcoinová poptávka po elektřině mohla být důležitým zdrojem poptávky po OZE.Čína nedávno oznámila, že si na spotřebu bitcoinové elektrické energie posvítí s tím, že by mohla přistoupit k jejímu omezení.