Jižní Korea zvažuje zákaz obchodování s kryptoměnami přes burzy. Vymazáno bylo přes 100 mld. USD kapitalizace

Ceny kryptoměny včetně těch největších výrazně oslabují v reakci na zprávy o zvažovaném zákazu obchodování s virtuálními měnami v Jižní Koreji napříč tamními burzami.Oznámení jihokorejského ministra spravedlnosti Park Sang-kiho vymazalo z celkové tržní kapitalizace cca 106 mld. USD . Ceny virtuálních měn jsou vzhledem k nebývalé popularitě v této zemi většinou o něco vyšší než v jiných zemích.Ministr uvedl, že kolem kryptoměn panují vážné obavy a proto ministerstvo spravedlnosti připravuje legislativu, jež by zakázala obchodování s nimi v zemi prostřednictvím burz. Na implementaci zákazu by se následně podílelo vícero vládních agentur. Podle komentářů by přijetí příslušné legislativy mohlo trvat měsíce možná dokonce roky. Bitcoin z pozice světové jedničky v prvotní reakci oslabil až o 12%, ethereum z druhé pozice ztrácelo 11% a ripple ze své bronzové pozice pak cca 9%. Mnoho měn později částečně koriguje silné propady do umírněnější podoby.Odhaduje se, že Jižní Korea obstarává cca 6-12% veškerých objemů obchodů s bitcoinem , cca 14% v rámci etherea a dokonce cca 33% v případě ripple . Mnohé komentáře přirovnávají jihokorejský přístup k virtuálním měnám ke gamblerství. Dosahované ceny jsou mnohdy diametrálně odlišné od zbytku světa. Například cena bitcoinů v rámci jihokorejské burzy Bithumb se pohybovala kolem 17 170 USD , což bylo o 31% nad cenou "západní" CoinDesk.Na začátku týdne CoinMarketCap vyřadila jihokorejské burzy z finálních výpočtů s odůvodněním extrémně odlišných cen dosahovaných na tamních burzách virtuálních měn . Objevila se také zpráva o tom, že jihokorejské úřady prošetřují největší burzy virtuálních měn kvůli podezření z obcházení daňových zákonů.Na začátku měsíce jihokorejský regulátor zakázal burzám otevírat nové anonymní účty pod hrozbou ukončení činnosti. Jihokorejská vláda také uvedla, že bude pozorně monitorovat bankovní aktivitu kolem virtuálních měn s tím, že by mohla přistoupit k regulaci financování pro transakce s nimi.