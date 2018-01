Rozbřesk: Italské ceny nemovitostí dále padají… jako jediné v Evropě

Italské volby budou jednou z hlavních politických událostí tohoto roku. A do jejich konání již chybí méně než dva měsíce (4. března). I proto každé nové číslo z Itálie přitahuje v tuto chvíli dvojnásobnou pozornost. Demokratická strana bývalého premiéra Mattea Renziho se snaží voliče přesvědčit o tom, že ekonomická situace se (i díky reformám jeho vlády) vylepšuje. Není to však jednoduchý úkol, protože podle posledního výsledku eurobarometru si více jak 80 % Italů myslí, že jejich ekonomická situace je špatná.



Včerejší čísla přitom Matteo Renzimu rozhodně nepomohou. Ukazují, že Itálie byla i ve třetím kvartále 2017 stále jedinou evropskou zemí, kde ceny nemovitostí nadále klesaly. Přitom s vylepšující se ekonomickou situací v naprosté většině evropských zemí ceny nemovitostí zrychlují. Právě padající ceny nemovitostí a výrazný úpadek stavebnictví stály v posledních letech za výrazným zhoršením hospodaření italských bank - nárůstem špatných úvěrů. I když podíl špatných úvěrů začal díky sekuritizaci a odprodejům v roce 2017 klesat, realitní sektor a stavebnictví zůstávají stále pro řadu bank velkým zdrojem problémů. Navíc v Itálii víc jak tři čtvrtiny domácností vlastní nemovitosti a pohyb jejich cen má také v řadě případů přímý dopad na jejich spotřební chování. Jednoduše řečeno, bez jejich oživení těžko doufat ve výraznější rozjezd spotřeby a nových úvěrů. To je několik týdnů před volbami dobrá zpráva pro populistické hnutí 5 hvězd, které kritizovalo Renziho reformy a v posledních týdnech jsou jeho preference na vzestupu.



TRHY





Česká koruna dál pokračuje v poklidném obchodování v rozmezí 25,50 - 25,60 EUR/CZK . Z míry ji nevyvedla ani domácí inflace (na konsensu) ani krátkodobý nárůst amerických výnosů. S blížícím se zasedáním ČNB by se koruna mohla jinak držet spíše poblíž silnějších úrovní.Čína pustila do éteru spekulaci, že by mohla v budoucnu nakupovat menší objemy dolarových vládních dluhopisů do svých devizových rezerv , což dále oslabilo americké dluhopisy a na krátko i dolar . Spekulaci tohoto tipu lze dost možná zařadit do širší geopolitické hry, kdy by USA mohly vůči Číně začít uplatňovat tvrdší obchodní politiku (množí se totiž spekulace, že prezident Trump opravdu hodlá rozpustit severoamerickou zónu volného obchodu). Nicméně jak potvrdil i včerejší den, dopad výše uvedených spekulací na trh bývá jen krátkodobý.

Dnes si musí dát eurodolar pozor spíše na makrodata - konkrétně na průmysl v eurozóně (zpřesní odhad HDP za Q4) a americkou výrobní inflaci za prosinec (předskokan zítřejší spotřebitelské inflace).



Polský zlotý včera sice zpevnil, ovšem navzdory jasně holubičí rétorice, která se linula z tiskové konference po zasedání NBP. Guvernér Glapinsky totiž ještě zesílil svůj odhad ohledně vývoje oficiálních úrokových sazeb a uvedl, že jejich stabilita může být prodloužena dále do roku 2019. S ohledem na vývoj polské inflace a další holubičí výroky přehodnocujeme náš pohled na sazby NBP a očekáváme, že opravdu zůstanou v tomto roce beze změny.



Ropa

Ačkoli včerejší data od EIA poukázala na nižší pokles zásob surové ropy (- 4,95 mil. barelů), než naznačoval americký petrolejářský institut, trhy číslo přijaly s uspokojením a Brent se tak nadále obchoduje nad hranicí 69 USD/barel. Pokračující růst cen však nemusí být zcela po chuti členským státům OPEC+, a to především z obav o podporu konkurenčních producentů a dopadu na globální ekonomiku. Kartel by se tak mohl snažit tlumit tlak na další zvyšování cen nad hranici 70 USD/barel, k čemuž by mohlo dojít například v důsledku znovuobnovení íránských sankcí. O jejich osudu má americký prezident rozhodnout v nejbližších dnech.



Akcie

Americké akciové trhy zakončily včerejší obchodní den mírně v záporu, kdy tak ustoupily ze svých maxim. Konkrétně index S&P 500 odepsal 0,1 % na 2 748 bodů a zaznamenal tak vůbec první pokles v letošním roce. Zisky si připsala společnost Intuitive Surgical. Její akcie posílily o 6,6 %. Podobně se vedlo aerolinkám United Continental, které přidaly 6,7 %. Delta Airlines zpevnily o 3,1 % a American Airlines o 3,3 %. Ztráty naopak zaznamenaly společnosti z automobilového nebo železničního sektoru. General Motors oslabil o 2,4 %, CSX o 1,3 % a například Kansas City Southern o 3,6 %. Index Dow Jones odepsal stejně jako S&P 500 a technologický Nasdaq 0,1 %.