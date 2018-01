Manažerské selhání, kabaret, debakl. Hlasování o důvěře vládě je odsunuto na 16. ledna

Sněmovna včera o důvěře menšinové vládě šéfa ANO Andreje Babiše překvapivě nakonec nehlasovala. Jednání odložila do úterý 16. ledna. Rozhodla o tom na návrh ODS, proti byla jen KSČM. Předchozí návrhy na odklad sněmovního jednání o Babišově vládě přitom přijaty nebyly.



Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura zdůvodnil svou žádost tím, že hodinová přestávka v jednání dolní komory nestačila jejímu mandátovému a imunitnímu výboru na jeho mimořádné jednání ke kauze Čapí hnízdo, v níž figuruje Babiš a místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek.



Imunitní výbor má na úterní ráno naplánováno další jednání, na kterém by se Babiš a Faltýnek měli vyjádřit k žádosti policie o jejich vydání k trestnímu stíhání kvůli dotačnímu podvodu.



Možnost pokračovat v jednání tento týden odmítl Stanjura s tím, že ve čtvrtek by se Sněmovna ze zákona musela věnovat interpelacím a v pátek začíná volba prezidenta.



Sněmovna o osudu Babišovy vlády jednala zhruba sedm hodin. Kabinet přišel do dolní komory podpořit prezident Miloš Zeman. Ani jeho přímluva nezměnila nic na tom, že s výjimkou ANO žádná ze sněmovních stran pro důvěru hlasovat nebude, čehož si byl i Zeman vědom. Uvedl, že po další Babišově vládě bude žádat zajištění většinové podpory ve Sněmovně a že jí na její získání dá dostatečný časový prostor.



Babišovi bývalí vládní kolegové Lubomír Zaorálek (ČSSD) a Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) k tomu uvedli, že nynější Babišova vláda bez důvěry Sněmovny a v demisi bude moci být u moci dlouhé měsíce a vina za to bude kladena "zlým tradičním stranám".



Důvodem odmítavého postoje nevládních stran k nynějšímu kabinetu bylo podle jejich představitelů především to, že se Babiš ani nepokusil získat jejich podporu. Programové prohlášení označovali kritici za nevěrohodné a nabízející každému něco. Nejčastěji používaným příměrem pro vládní program byl dort, který v pohádce Josefa Čapka vařili pejsek a kočička a který byl ve výsledku nepoživatelný.



Pravicoví poslanci ve své kritice zdůrazňovali i skutečnost, že Babiš byl obviněn kvůli financování farmy Čapí hnízdo. Proto ho nepovažují za důvěryhodného. Pirátům a STAN se ale dopoledne nepodařilo prosadit před jednání o důvěře vládě hlasování o vydání Babiše k trestnímu stíhání. Ostatní strany to odmítly zejména kvůli tomu, že ve věci dosud nevydal stanovisko mandátový a imunitní výbor.



Opozice označila jednání o důvěře za manažerské selhání či debakl

Za manažerské selhání, politický debakl vládního hnutí ANO, velkou ostudu či kabaret označili zástupci opozičních stran dnešní jednání Sněmovny o důvěře vládě. Podle nich se ANO na schůzi dolní komory dobře nepřipravilo a svými obstrukcemi pak zabránilo hlasování. Zástupci stran to řekli novinářům.



"Manažerské selhání není jen v tom, že vláda nemá domluvenou podporu, ale hnutí ANO Andreje Babiše nebylo schopno zorganizovat ani to, abychom o důvěře dneska hlasovali," řekl šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Podle něj je úsměvné a neobvyklé, aby vládní strana obstruovala jednání o důvěře vládě. "To je úplné novum v české politice," dodal Stanjura.



Podle šéfa občanských demokratů Petra Fialy je příčinou dnešního "politického debaklu" ANO počáteční dohoda šéfa hnutí Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana, "že je možné sestavit, jmenovat a mít vládu, která se neopírá o většinu ve Sněmovně". Fiala řekl, že Sněmovna není kvůli obstrukcím ani schopna hlasovat o důvěře či nedůvěře, i když všechny strany deklarovaly, že Babišův menšinový kabinet nepodpoří. Jednání o kabinetu jsou navíc dva a půl měsíce po volbách na začátku a startují od nuly, dodal Fiala.



Podle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky představuje dnešní jednání velkou ostudu. "Jsem ve Sněmovně třetí funkční období, ale ještě jsem nezažil, že by se důvěra vládě neprohlasovala v den, kdy se s hlasováním začalo. Sněmovna nefunguje," uvedl Chvojka. Podle poslance Jana Birkeho (ČSSD) je schůze o důvěře kabinetu jedna z nejdůležitějším ve volebním období. Dnešní podle něj byla "spletená a šlendriánsky připravená".



Podle šéfa lidovců Pavla Bělobrádka bylo dnešní dění zbytečné. "Jednání celé Poslanecké sněmovny připomíná spíš kabaret. Zbytečně se zdržuje. Nedá se nic dělat, takové je složení Poslanecké sněmovny," řekl Bělobrádek.



Podle šéfa Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) Babišovo hnutí neobstruovalo a postupovalo racionálně. "Mrzí mě, že poslanci nejsou schopni komunikace a dialogu. Proběhlo tam (při jednání o důvěře) několik monologů. Je to politická hra a politikaření. Mám problém vysvětlit, když mi volají z domu, co se tady děje," řekl Vondráček. Doufá prý, že se do úterý emoce zklidní a poslanci budou "řešit programové prohlášení vlády".