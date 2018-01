Podíl Chase Nominees v bance MONETA nadále klesá

Akcionářská struktura v MONETA Money Bank prošla v loňském roce další krystalizací. Hovořit o případném novém strategickém vlastníkovi zůstává však nadále v nedohlednu.

Foto: W4T

Aktivní v obchodování s akciemi MONETA Money Bank (dále jen MONETA) bylo v loňském roce možno sledovat zejména ze strany největší investiční skupiny světa BlackRock. Ta se z hlediska regulérně nahlášených hlasovacích práv pohybovala i na pozici největšího akcionáře, když se její podíl vyšplhal až na 7,3 %. Druhá polovina roku přinesla ze strany BlackRock snížení podílu, naposledy v listopadu informovala o disponování s 4,48 % na hlasovacích právech.

Jedničkou se akcionářsky v druhém pololetí v bance MONETA dle všeho stala, na pražské burze dlouhodobě aktivní, americká investiční skupina Capital Group. Naposledy loni v září nahlásila zvýšení podílu z 3,7 % na 5,35 %.

Skupina J.P. Morgan

Dvojkou se pak v druhém pololetí v bance MONETA stala J.P. Morgan, přestože i ona přistoupila ke snížení podílu. V polovině prosince oznámila snížení podílu z dřívějších 5,96 % na 4,94 %. Největší neznámou pro investory je však majetkový účet její dceřiné firmy Chase Nominees. Na něm se od primární emise (IPO) nachází vůbec nejvíce akcií MONETA, přestože lze sledovat jejich neustálý pokles. Chase Nominees by nejspíše měla být tzv. custody (správce pro jiného vlastníka). V tomto ohledu však na trhu kolují různé spekulace...

Podíl Chase Nominees každopádně dle evidence z Centrálního depozitáře v loňském roce klesl o více než 3 procentní body. Dle bankou zveřejněné akcionářské struktury, resp. stavu na majetkových účtech, disponovala Chase Nominees k 31.12.2017 podílem „jen“ 17 % oproti 20,3 % ke konci roku 2016.

Analytik Jiří Zendulka zmiňuje: „Množství akcií na účtu Chase Nominees se loni začalo výrazněji snižovat zejména po valné hromadě. K ní šlo vysledovat ještě vlastnictví 19,6 % akcií, o zhruba 2,5 měsíce později již jen necelých 17,4 %.

Na účtu zmiňované J.P. Morgan bylo ke konci roku více než 6 % akcií. Jiří Zendulka k tomu uvádí: „Sama J.P.Morgan musí držet na svém účtu akcie MONETA také i pro jiného vlastníka. Pokud by totiž v druhé polovině prosince zpět navýšila svůj podíl (nad 5 %), musela by o tom ze zákona informovat v regulatorním hlášení. To se však nestalo.“

Níže uvedený přehled více než procentních vlastníků akcií banky MONETA ke konci roku 2017 tedy nelze brát jako jednoznačný přehled skutečných vlastníků. Řada firem na svém účtu přinejmenším část akcií drží jako zmiňovaný správce.

Zdroj podílů: MONETA

Mezi významné akcionáře banky lze nicméně například zmínit společnosti Goldman Sachs, Prudential, Bank of New York Mellon, Fidelity, Templeton či francouzskou Société Générale.

Jiří Zendulka závěrem doplňuje: „Investoři u banky MONETA budou nyní zejména vyhlížet report hospodářských výsledků za loňský rok. Zda dojde ze strany banky k naplnění v průběhu roku navýšených ziskových cílů a v té souvislosti i bližšího upřesnění, kolik procent z loňského zisku nakonec navrhne představenstvo akcionářům k rozdělení na dividendách. Stále v kontextu tipuji, že letos by se akcionáři mohli dočkat požitku alespoň 7 korun na akcii.“

MONETA zmiňovaný report hospodářských výsledků zveřejní ve středu 7. února.