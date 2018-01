Čína vystrašila americké dluhopisy a dolar

Čína pustila do éteru spekulaci, že by mohla v budoucnu nakupovat menší objemy dolarových vládních dluhopisů do svých devizových rezerv, což dále oslabilo americké dluhopisy a na krátko i dolar. Spekulaci tohoto tipu lze dost možná zařadit do širší geopolitické hry, kdy USA by mohly vůči Číně začít uplatňovat tvrdší obchodní politiku (množí se totiž spekulace, že prezident Trump opravdu hodlá rozpustit severoamerickou zónu volného obchodu). Nicméně jak potvrdil i včerejší den, dopad výše uvedených spekulací na trh bývá jen krátkodobý.



Dnes si musí dát eurodolar pozor spíše na makrodata - konkrétně na průmysl v eurozóně (zpřesní odhad HDP za Q4) a americkou výrobní inflaci za prosinec (předskokan zítřejší spotřebitelské inflace).





Polský zlotý včera sice zpevnil, ovšem navzdory jasně holubičí rétorice, která se linula z tiskové konference po zasedání NBP. Guvernér Glapinsky totiž ještě zesílil svůj odhad ohledně vývoje oficiálních úrokových sazeb a uvedl, že jejich stabilita může být prodloužena dále do roku 2019. S ohledem na vývoj polské inflace a další holubičí výroky přehodnocujeme náš pohled na sazby NBP a očekáváme, že opravdu zůstanou v tomto roce beze změny.