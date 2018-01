Ranní glosa: Italské ceny nemovitostí dále padají

Italské volby budou jednou z hlavních politických událostí tohoto roku. A do jejich konání již chybí méně než dva měsíce (4. března). I proto každé nové číslo z Itálie přitahuje v tuto chvíli dvojnásobnou pozornost. Demokratická strana bývalého premiéra Mattea Renziho se snaží voliče přesvědčit o tom, že ekonomická situace se (i díky reformám jeho vlády) vylepšuje. Není to však jednoduchý úkol, protože podle posledního výsledku eurobarometru si více jak 80 % Italů myslí, že jejich ekonomická situace je špatná.



Včerejší čísla přitom Matteo Renzimu rozhodně nepomohou. Ukazují, že Itálie byla i ve třetím kvartále 2017 stále jedinou evropskou zemí, kde ceny nemovitostí nadále klesaly. Přitom s vylepšující se ekonomickou situací v naprosté většině evropských zemí ceny nemovitostí zrychlují. Právě padající ceny nemovitostí a výrazný úpadek stavebnictví stály v posledních letech za výrazným zhoršením hospodaření italských bank - nárůstem špatných úvěrů. I když podíl špatných úvěrů začal díky sekuritizaci a odprodejům v roce 2017 klesat, realitní sektor a stavebnictví zůstávají stále pro řadu bank velkým zdrojem problémů. Navíc v Itálii víc jak tři čtvrtiny domácností vlastní nemovitosti a pohyb jejich cen má také v řadě případů přímý dopad na jejich spotřební chování. Jednoduše řečeno, bez jejich oživení těžko doufat ve výraznější rozjezd spotřeby a nových úvěrů. To je několik týdnů před volbami dobrá zpráva pro populistické hnutí 5 hvězd, které kritizovalo Renziho reformy a v posledních týdnech jsou jeho preference na vzestupu.