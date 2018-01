Domácnosti profitují z ekonomického boomu (Ozvěny trhu)

Data zveřejněná v tomto týdnu dokazují sílu současné expanze českého hospodářství. Finální statistiky z národních účtů za třetí kvartál potvrdily, že růst reálného HDP dosáhl 5 %. Zatímco tento údaj ukazuje, o kolik více bylo za poslední rok v reálných cenách vyprodukováno, klíčové je, jaký důchod z toho pro následné přerozdělení tuzemská ekonomika má. To odhalí pohled na reálný hrubý domácí důchod. Ten za v daném období zaznamenal ve srovnání s HDP nižší růst o 4,1 %. Důvodem je zhoršování tzv. směnných relací. To znamená, že relativní růst vývozních cen je pomalejší než u cen v dovozu.

Z pohledu spotřebitele je ale důležitější, co obecně z růstu ekonomiky má. V prvé řadě práci. Míra nezaměstnanosti atakuje historická minima, naopak zaměstnanost je historicky nejvyšší. Za třetí čtvrtletí se počet zaměstnaných osob meziročně zvýšil o dvě procenta. Největší nárůst zaměstnanosti je patrný v komunikacích a IT sektoru a ve službách s výjimkou peněžnictví, kde zaměstnanost klesá.

Výsledkem by měl být a je růst příjmů domácností. V nominálním vyjádření zaznamenal růst hrubých mezd 8,3 %. Optimismus domácností a ochota utrácet se pak projevily v meziročním poklesu hrubých úspor domácností o téměř čtyři procenta.

A protože příznivé trendy v sektoru domácností budou pokračovat i letos, co to znamená pro měnovou politiku? ČNB bude dále zvyšovat své úrokové sazby, podle nás tempem co čtvrtletí, to jedno zvýšení. A atraktivnější zhodnocení domácí měny bude lákat investory vložit do koruny své prostředky. Během letošního roku by se tak kurz měl dostat pod 25 korun za euro.